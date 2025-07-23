Της Δέσποινας Βλεπάκη

Μετά την παραίτηση του Γραμματέα Νομαρχιακής Ηρακλείου Κρήτης Λάμπρου Αντωνόπουλου από την θέση του και το ΠΑΣΟΚ λόγω της εμπλοκής του ονόματος του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δημοσιεύματα εμπλέκουν τα ονόματα δύο ακόμη στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση.

Πρόκειται για τον νυν αντιπεριφερειάρχη Σταύρο Τζεδάκη, αλλά και τον μέχρι πρότινος γραμματέα της τοπικής οργάνωσης Φαιστού Γιάννη Κυριακάκη, που φέρεται να έχουν αναμιχθεί σε υποθέσεις επιδοτήσεων.

Ο Σταύρος Τζεδάκης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Κρήτης φέρεται να έχει λάβει επιδοτήσεις εμφανίζοντας στις δηλώσεις του βοσκοτόπια στη Νάουσα Ημαθίας και στα Άγραφα.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζουν ότι το στέλεχος τους είναι κατ επάγγελμα κτηνοτρόφος και λαμβάνει επιχορηγήσεις νόμιμα όλα αυτά τα χρόνια. Όσο για τα βοσκοτόπια εκτός Ηρακλείου σημειώνουν ότι τις εκτάσεις τις δίνει η τεχνική λύση και δεν βλέπουν καμία παρανομία. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ έχει επικοινωνήσει με τα κεντρικά και έχει δώσει εξηγήσεις για τις δραστηριότητες του. Με ανακοίνωση η Χαριλάου Τρικούπη έσπευσε να στηρίξει το στέλεχος της και να αντιστρέψει τα βέλη της εκπροσώπου τύπου Αλεξάνδρας Σδούκου που με δήλωση της έριξε καρφιά στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Λυπούμαστε, αλλά είμαστε στη δυσάρεστη θέση να την ενημερώσουμε ότι αποδείχτηκε άνθρακας ο θησαυρός. Δεν γνωρίζει μια τόσο άρτια τεχνοκράτης ότι η τεχνική λύση προβλέπει την αυτόματη από το σύστημα κατανομή βοσκοτόπων, κάτι που γίνεται νόμιμα για χιλιάδες έντιμους κτηνοτρόφους και ουδεμία σχέση έχει η περίπτωση του αντιπεριφερειάρχη Σταύρου Τζεδάκη με τους αετονύχηδες που εμφάνιζαν πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας ή τα «κόκκινα» ΑΦΜ, που ξεμπλόκαρε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προ των ευρωεκλογών;

Επιπλέον, η Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ας γνωρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα λογοδοτεί για πρόσωπα που δεν έχουν καμία θεσμική ιδιότητα στην παράταξή μας.

Όση λάσπη και αν πετάξει η Νέα Δημοκρατία, η αλήθεια δεν κρύβεται πολλώ δε μάλλον δεν συμψηφίζεται.» αναφέρει η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

Ο αντιπεριφερειάρχης Σταύρος Τζεδάκης σχεδόν ταυτόχρονα με τη Χαριλάου Τρικούπη έσπευσε να δώσει απαντήσεις με μια μακροσκελή ανάρτηση του στο fb στην οποία κάνει λόγο για συκοφαντίες και προειδοποιεί με δικαστικές κινήσεις.

«Μόνο αγανάκτηση και οργή προκαλεί το ως άνω αναφερόμενο ανυπόγραφο και συκοφαντικό δημοσίευμα, καθώς ο άγνωστος συντάκτης του, δεν μπήκε καν στη διαδικασία να ελέγξει τη βασιμότητα των όσων προφανώς, κάποιο μακρύ χέρι της ΝΔ, τον έβαλε να γράψει, αφού αποκρύπτει ότι όλη η δήλωση ΟΣΔΕ μου, κάθε χρόνο (οι δηλώσεις μου είναι στη διάθεση οποιουδήποτε), στα δηλωθέντα από εμένα αγροτεμάχια, είτε τα ιδιόκτητα, είτε κάποια που μισθώνω από συγγενικό μου πρόσωπο, βρίσκονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής μου, γύρω από το χωριό μου, τη κοινότητα Αΐμονα Ρεθύμνου. Παραλείπει δολίως ο συντάκτης του δημοσιεύματος να αναφέρει το ότι όποιο ακίνητο εκτός Κρήτης, φαίνεται στη δήλωση μου, δεν δηλώνεται από εμένα, ούτε ως ιδιόκτητο, ούτε ως μισθωμένο από κάποιον ιδιώτη και η αναφορά του στη δήλωση μου γίνεται, κατ ‘ εφαρμογή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, για τη “κατανομή δικαιωμάτων βοσκής σε περίπτωση κοινοτικών βοσκότοπων”, δηλαδή κατ’ εφαρμογή της “τεχνικής λύσης”. Δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη προσπάθεια για να το διαπιστώσει αυτό ο συντάκτης του δημοσιεύματος, αφού στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, ακριβώς κάτω από την αναφορά της τοποθεσίας κάθε ακινήτου, αναφέρεται σε σχετικό “κουτάκι” εάν είναι ιδιόκτητο, μισθωμένο, ή τυχαία κατανομή του ΟΠΕΚΕΠΕ στο χάρτη λόγω της “τεχνικής λύσης”» αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτηση του ο Σταυρος Τζεδάκης.

Η περίπτωση του Γιάννη Κυριακάκη είναι διαφορετική όπως διαμηνύουν πράσινα στελέχη που ξεκαθαρίζουν ότι έχει παραιτηθεί εδώ και μήνες από τη θέση του ως γραμματέας της τοπικής οργάνωσης Φαιστού, ενώ σε τηλεφωνική επικοινωνία είχε δηλώσει και την παραίτηση του από το κόμμα για προσωπικούς λόγους.

Νίκος Ανδρουλάκης : Δεν δέχομαι κανέναν συμψηφισμό με τη «γαλάζια συμμορία»

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το βήμα της Βουλής ξεκαθάρισε για μια ακόμη φορά ότι δεν δέχεται καμία σκιά και καμία εμπλοκή στελεχών του κόμματος του σε σκάνδαλα και τόνισε ότι ο ίδιος ότι λέει το κάνει – και αν κάποιος που έχει τον οποιοδήποτε θεσμικό ρόλο και προσβάλλουν οι πράξεις του τον αξιακό κώδικα που έχω καθορίσει για το μέλλον της Δημοκρατικής Παράταξης εμπλέκεται με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσα σε λίγη ώρα θα είναι παρελθόν για το κόμμα - όπως στην περίπτωση του γραμματέα Νομαρχιακής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Λάμπρου Αντωνόπουλου, που υπέβαλλε την παραίτηση του από το ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στη ΝΔ για την επιχείρηση συμψηφισμού της περίπτωσης του γραμματέα Νομαρχιακής του κόμματος του με τη «γαλάζια συμμορία» όπως ανέφερε.

«Τι προσπαθείτε να συμψηφίσετε; Τη “γαλάζια” συμμορία για την οποία υπάρχει δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έχει κατασκηνώσει στην Αθήνα εις βάρος της Νέας Δημοκρατίας με τι; Με το ότι πριν από πέντε χρόνια, ένα τοπικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ πήρε μια επιδότηση την οποία επέστρεψε και τον οποίο αποπέμψαμε μέσα σε μερικές ώρες. Τι είδους ζυγαριά είναι αυτή που χρησιμοποιείτε για να πέσετε στα μαλακά;» ανέφερε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σε άλλο σημείο μάλιστα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «καμόρα». «Τι προσπαθείτε να συμψηφίσετε μαζί με τους μιντιακούς σας κολλητούς; Την εγκληματική οργάνωση όπως την ονοματίζει η δικογραφία; Μια καθετοποιημένη δομή μιας καμόρας που διασπάθισε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ του ελληνικού λαού και είναι όλοι “γαλάζια” στελέχη υπουργείων, γενικοί γραμματείς, “δεξιά χέρια” υπουργών, κορυφαία τοπικά σας στελέχη;»

Είχε προηγηθεί πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ ΝΔ και Χαριλάου Τρικούπη μετά την παραίτηση του γραμματέα της Νομαρχιακής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Λάμπρου Αντωνόπουλου για την εμπλοκή του ονόματός του στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Είναι προφανές ότι η επιχειρούμενη από συγκεκριμένους κύκλους σύνδεση του ονόματός μου με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γίνεται με αποκλειστικό στόχο να πληγεί το ΠΑΣΟΚ. (…) Επέστρεψα, δε, τα χρήματα αποκλειστικά για λόγους ευθιξίας.» ανέφερε στην επιστολή παραίτησης του ο γραμματέας Νομαρχιακής Ηρακλείου, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να ρίχνει βέλη στο ΠΑΣΟΚ.

«Εάν είναι όλα νόμιμα γιατί τα επιστρέφει τα λεφτά. Κατι δεν πάει καλά. Αν είσαι νόμιμος τα κρατάς τα λεφτά και δεν παραιτείσαι. Αρχίζω και καταλαβαίνω από μία σειρά από τέτοιες περιπτώσεις γιατί το ΠΑΣΟΚ βιάζεται να προχωρήσει σε μία διαδικασία που αφορά μόνο 2 υπουργούς και δεν θέλει μια συζήτηση όπως είναι η εξεταστική ελπίζοντας για πρώτη φορά να λειτουργήσει σωστά φωτίζοντας τα πάντα.» σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης στην ΕΡΤ.

Το γάντι σήκωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς που κατηγόρησε τη ΝΔ για θράσος και να αναρωτιέται τι ενέργειες έχει κάνει το κόμμα της Πλειοψηφίας για τις κομματικές ιδιότητες των εμπλεκόμενων προσώπων στο σκάνδαλο.

«Η ΝΔ σπάει το κοντέρ του θράσους. Από θύτης προσπαθεί να εμφανιστεί κατήγορος. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει από την αρχή ξεκαθαρίσει: Καμία σκιά δεν είναι ανεκτή. Γι' αυτό και ανεστάλη η κομματική ιδιότητα του μέλους του ΠΑΣΟΚ που παραιτήθηκε. Η ΝΔ έχει διαγράψει τον "φραπέ", τον "χασάπη" και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους;» σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς

Η Αλεξάνδρα Σδούκου έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι τα μέλη της ΝΔ που διερευνώνται για το σκάνδαλο έχουν ήδη διαγραφεί.

«Για ακόμα μία φορά, το ΠΑΣΟΚ κρούει ανοιχτές θύρες. Η ΝΔ έσπευσε να διαγράψει αυτόματα όσα απλά μέλη του κόμματος φέρεται να έχουν εμπλοκή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.» τόνισε η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ, με τον Κώστα Τσουκαλά να επανέρχεται και να ζητά αποδείξεις.

«Γιατί η ΝΔ δεν κοινοποιεί τα αποδεικτικά των διαγραφών με ημερομηνία όπως έκανε το ΠΑΣΟΚ; Μήπως γιατί ο "φραπές", ο "χασάπης" και οι συν αυτώ δεν διαγράφηκαν ποτέ;» σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚ αποχώρησε από τη μυστική ψηφοφορία στη Βουλή για την παραπομπή του Κώστα Καραμανλή στο Δικαστικό συμβούλιο καταγγέλλοντας προανακριτική παρωδία και προσπάθεια συγκάλυψης από την Κυβέρνηση. Ο Νίκος Ανδρουλάκη ανέβασε τους τόνους από το βήμα της Βουλής κάνοντας λόγο για «κράτος λάφυρο» και Βουλή «πλυντήριο»

«Εσείς έχετε έναν στόχο: παραγραφή, αθώωση – αθώωση, παραγραφή είναι το μότο για όλους τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας…Εδώ μιλάμε για μια μεθοδευμένη προσπάθεια συγκάλυψης, που καταλήγει σήμερα σε ένα πόρισμα-παρωδία. Μια παρωδία πάνω σε μία τραγωδία…Το κράτος λάφυρο. Η Βουλή “πλυντήριο”. Οι θεσμοί, όταν υπηρετούν τη Νέα Δημοκρατία είναι καλοί, όταν ασκούν κριτική στην εξουσία της Νέας Δημοκρατίας, είναι κακοί.» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

