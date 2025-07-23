Η στρατηγική των κομμάτων της αντιπολίτευσης με φόντο το φθινόπωρο

Του Αντώνη Αντζολέτου

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή, με την οποία αποφασίστηκε η παραπομπή του Κώστα Καραμανλή στο Δικαστικό Συμβούλιο, κράτησαν κοινή στάση. Με εξαίρεση την Πλεύση Ελευθερίας οι δυνάμεις όλου του πολιτικού τόξου (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας, Νίκη) δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία. Με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να δείξουν πως δεν νομιμοποιούν τη διαδικασία που επέλεξε η κυβέρνηση παρακάμπτοντας, ουσιαστικά την προανακριτική επιτροπή της Βουλής. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μάλιστα στην τοποθέτηση του ανέφερε πως η συγκεκριμένη επιτροπή συνεδρίασε μόλις για έξι ώρες. «Όσο κάνει το τρένο για να πάει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά κάνοντας έναν παραλληλισμό με τη μοιραία αμαξοστοιχία των Τεμπών. Το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου επέλεξε να μείνει στην αίθουσα της Ολομέλειας προκειμένου να καταψηφίσει.

Η τακτική των δυνάμεων της μειοψηφίας απέναντι στην κυβέρνηση είναι δύσκολο να συντονίζεται απόλυτα. Πρώτον γιατί υπάρχουν οι διαχωριστικές γραμμές - δεξιά, κέντρο, αριστερά - που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι η βάση για να μην εκπέμψουν στην ίδια συχνότητα. Δεύτερον, γιατί «χάνονται» στη μάχη των εντυπώσεων. Στη χθεσινή ψηφοφορία η Πλεύση Ελευθερίας τόσο με τις παρεμβάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου (ειδικά με την επίθεση στον πρόεδρο της Δημοκρατίας) όσο και με την καταψήφιση του πορίσματος της Νέας Δημοκρατίας ήθελε να αναδειχθεί ως μόνη αντισυστημική δύναμη της Βουλής. Δεν ακολούθησε τους υπόλοιπους της αντιπολίτευσης οι οποίοι σε διαφορετικούς χρόνους άδειασαν τα έδρανα της Ολομέλειας.

Κοινή γραμμή ως προς τα «ντεσιμπέλ» που ανέβασαν απέναντι στην κυβέρνηση κράτησαν ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Σωκράτης Φάμελλος. Με τον χαρακτηρισμό και οι δυο περί «καμόρας» για την κυβερνητική πλειοψηφία έκαναν σαφές πως θα επιδιώξουν μέχρι τέλους τη φθορά της πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβει στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο αξιοποιώντας τον δημοσιονομικό χώρο του 1,5 δισ. που διαθέτει.

Ο ανταγωνισμός στην αντιπολίτευση θα γίνει ακόμα μεγαλύτερος από τη νέα χρονιά μετά τη μικρή ανάπαυλα του καλοκαιριού. Η πολιτική σκηνή άλλωστε είναι τόσο ιδιαίτερη που αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά το ερώτημα των επόμενων εκλογών θα είναι διττό: κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει να πετύχει την αυτοδυναμία και ποιος θα κερδίσει τη μάχη της δεύτερης θέσης. Θα μπορούσε να εκτιμηθεί, άλλωστε πως δεν συγκέντρωσε τυχαία 35 υπογραφές το ΠΑΣΟΚ, δυο περισσότερες δηλαδή από την κοινοβουλευτική του δύναμη, στο αίτημα για προανακριτική επιτροπή που κατέθεσε στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήθελε να δείξει προς τη συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ - Νέας Αριστεράς, των 37 βουλευτών, ότι «απαντήσεις», αν κριθεί αναγκαίο, υπάρχουν. Ενδεχομένως οι δυο προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής να είναι ένα «σήμα» πως η «μάχη» για τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει λήξει ακόμα.

Πηγή: skai.gr

