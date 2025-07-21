ΠΑΣΟΚ: Παραίτηση του γραμματέα ΝΕ Ηρακλείου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Την παραίτησή του από γραμματέας της Νομαρχιακής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υπέβαλε ο Λάμπρος Αντωνόπουλος μετά από δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με επιστολή του στον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ανδρέα Σπυρόπουλο, ο κ. Αντωνόπουλος ζητά και την προσωρινή αναστολή της κομματικής του ιδιότητας.

«Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πήρα χρήματα μια και μόνη χρονιά, το έτος 2020, με διαδικασία που θεωρούσα και εξακολουθώ να θεωρώ απολύτως νόμιμη (...) Επέστρεψα, δε, τα χρήματα αποκλειστικά για λόγους ευθιξίας» επισημαίνει.

Η επιστολή του Λάμπρου Αντωνόπουλου προς τον Γραμματέα Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ



«Σύντροφε Γραμματέα,

Με την παρούσα μου, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Γραμματέα της Ν.Ε. Επιτροπής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και , επιπλέον, ζητώ την προσωρινή αναστολή της κομματικής μου ιδιότητας.



Είναι προφανές ότι η επιχειρούμενη από συγκεκριμένους κύκλους σύνδεση του ονόματός μου με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γίνεται με αποκλειστικό στόχο να πληγεί το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο μιας απέλπιδας απόπειρας πολιτικού «συμψηφισμού» και θα πέσει στο κενό.



Παρά ταύτα και μόνο οι ως άνω αναφορές στο πρόσωπό μου καθιστούν μονόδρομο την παραίτησή μου.



Τονίζω, τέλος, ότι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πήρα χρήματα μια και μόνη χρονιά , το έτος 2020, με διαδικασία που θεωρούσα και εξακολουθώ να θεωρώ απολύτως νόμιμη και μέχρι σήμερα δεν έχω κατηγορηθεί από κανέναν και για οτιδήποτε. Επέστρεψα, δε, τα χρήματα αποκλειστικά για λόγους ευθιξίας.



Με εκτίμηση,

Λάμπρος Αντωνόπουλος»

Το παρασκήνιο της παραίτησης

Σύμφωνα με πληροφορίες ο μέχρι πρότινος γραμματέας της Νομαρχιακής Ηρακλείου είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Γραμματέα του κόμματος Ανδρέα Σπυρόπουλο απευθείας αλλά και μέσω τρίτων. Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα που ενέπλεκαν το όνομα του με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ίδιος ενημέρωσε την παράταξη του ότι δεν υπάρχει τίποτα επιλήψιμο στην περίπτωση του, ενώ αποφάσισε όπως αναφέρει και στην επιστολή του να επιστρέψει τα χρήματα που είχε λάβει το 2020 για λόγους ευθιξίας. Από τη Χαριλάου Τρικούπη διαμηνύουν ότι δεν θα επιτρέψουν κανέναν συμψηφισμό με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αποφασίστηκε τελικά όπως αναφέρουν πηγές στο skai.gr ο Λάμπρος Αντωνόπουλος να διευκολύνει την παράταξη. Όσο για τη θέση του θα καλυφθεί όπως και στις Νομαρχιακές όλης της χώρας από τις Ν.Ο.Ε.Σ που θα ανακοινωθούν στον δρόμο προς το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

