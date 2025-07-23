Από το τούνελ των Τεμπών στον βούρκο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Της Δώρας Αντωνίου

Η χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή επί του πορίσματος της ψηφοφορίας για παραπομπή του Κώστα Αχ. Καραμανλή στο Δικαστικό Συμβούλιο, ιδανικά θα έκλεινε έναν κύκλο για την κυβέρνηση, ανοίγοντας καθαρό διάδρομο μέχρι την παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ με την καθιερωμένη αυγουστιάτικη ανάπαυλα στο ενδιάμεσο.

Η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ διατάραξε αυτό το πλάνο και δεν επιτρέπει στην κυβέρνηση να προχωρήσει απερίσπαστα, με βάση τον δικό της σχεδιασμό. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε να θέσει νέα, δύσκολα δεδομένα πάνω που η κυβερνητική ηγεσία θεωρούσε ότι καταφέρνει να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να αποκαταστήσει τη φθορά που επέφερε η ανακίνηση της συζήτησης για τα αίτια και τις ευθύνες για το δυστύχημα των Τεμπών.

Ο σχεδόν οκτάμηνος κύκλος που άνοιξε από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν άρχισε να κυριαρχεί στην επικαιρότητα το θέμα των Τεμπών χρειάστηκε αρκετό χρόνο και μεγάλη προσπάθεια για να κλείσει, με τον τρόπο που έκλεισε, χθες. Στο ενδιάμεσο η κυβερνητική πλειοψηφία κατέγραψε αξιόλογη υποχώρηση ποσοστών και διήλθε μια περίοδο κρίσης και σοβαρής αβεβαιότητας με τα μεγάλα συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα και με την διάχυτη συζήτηση για πορίσματα και στοιχεία που αναμένονται.

Η προσπάθεια ανασυγκρότησης και επικοινωνιακής αντεπίθεσης άρχισε πριν από το Πάσχα και η κυβέρνηση κατάφερε να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων σε σημαντικό βαθμό, κυρίως διότι δεν αποδείχθηκαν, τελικά, τα πορίσματα που αναμένονταν για τα Τέμπη τόσο αποκαλυπτικά και επιβαρυντικά όσο φημολογούνταν.

Οι χειρισμοί της πλειοψηφίας στη Βουλή καθιέρωσαν έναν νέο όρο στην αντιμετώπιση πιθανών ευθυνών κυβερνητικών στελεχών, το «μοντέλο Τριαντόπουλου», που ακολουθήθηκε και στην περίπτωση του Κώστα Αχ. Καραμανλή και κωδικοποιείται σε περιορισμό και παράκαμψη του ρόλου της Βουλής στη διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών μέσω προανακριτικών επιτροπών, με σχεδόν απευθείας παραπομπή στο Δικαστικό Συμβούλιο.

Οι επιλογές της κυβερνητικής πλειοψηφίας είχαν ξεκάθαρη στόχευση να φύγει από την κεντρική πολιτική σκηνή η φθοροποιός υπόθεση των Τεμπών και να μείνει το πεδίο ελεύθερο στην ανάληψη πρωτοβουλιών και στη διαμόρφωση ενός θετικού περιβάλλοντος για την κυβέρνηση με ανάδειξη στην επικαιρότητα του παραγόμενου κυβερνητικού έργου.

Η αποστολή στη Βουλή της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ διατάραξε σοβαρά αυτό τον οδικό χάρτη, προκαλώντας εκ νέου δημοσκοπική φθορά. Η κυβέρνηση είδε τα κέρδη από την πολύμηνη διαδικασία αποκατάστασης της ζημιάς των Τεμπών να εξανεμίζονται και τα ποσοστά της να υποχωρούν και πάλι. Είδε τον στόχο της κατοχύρωσης του 30% πριν την καλοκαιρινή ανάπαυλα να χάνεται και βρίσκεται ξανά στη δίνη ενός σκανδάλου που προκαλεί φθορά και δοκιμάζει τις εσωτερικές αντοχές και ισορροπίες της κυβέρνησης.

Την επόμενη εβδομάδα, τελευταία πριν το αυγουστιάτικο διάλειμμα, θα κυριαρχήσει η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς στη Βουλή θα συζητηθούν στις 29 και 30 του μήνα η πρόταση για εξεταστική επιτροπή της πλειοψηφίας και οι δύο προτάσεις για προανακριτική που κατατέθηκαν από την αντιπολίτευση. Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι και προεξοφλούν ότι η εξεταστική θα προχωρήσει, καθώς η Ν.Δ. διαθέτει τις αναγκαίες ψήφους. Η κυβέρνηση επιλέγει με τον τρόπο αυτό να καταστήσει κυρίαρχο το αφήγημα ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό και διακομματικό. Παραμένει, ωστόσο, δεδομένο ότι η δικογραφία που έφτασε στη Βουλή αφορά την περίοδο της δικής της θητείας και δύο πρώην υπουργούς της Ν.Δ., όχι μια γενική και αόριστη περιγραφή σκανδάλου.

Αυτό που προσδοκούν στην κυβέρνηση και στο πρωθυπουργικό επιτελείο είναι ότι οι αυγουστιάτικες διακοπές θα βοηθήσουν να απομακρυνθεί από την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας το σκάνδαλο και να διαμορφωθεί ένα ευνοϊκό πολιτικό περιβάλλον για τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.