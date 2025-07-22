Σε έντονη πολιτική αντιπαράθεση εξελίσσεται η υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ να ανταλλάσσουν αιχμηρές δηλώσεις για τις ευθύνες και τις διαγραφές στελεχών που εμπλέκονται.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, σε δήλωσή της, τόνισε ότι το κόμμα της προχώρησε άμεσα στη διαγραφή όσων απλών μελών φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ υποστήριξε πως η κυβέρνηση προκρίνει τη λύση της Εξεταστικής Επιτροπής για πλήρη διερεύνηση, απορρίπτοντας τις προσπάθειες συμψηφισμών από την αντιπολίτευση.

«Η υπόθεση αυτή "πληγώνει" τη χώρα επί δεκαετίες και έχει κοστίσει 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο ένα κόμμα, αλλά είναι ευρύτερο. Η ίδια πρόσθεσε ότι, παρά τις αποκαλύψεις, η αντιπολίτευση επιμένει σε αποσπασματική προσέγγιση, ενώ η ΝΔ ζητά «όλα στο φως, χωρίς εξαιρέσεις».

«Για ακόμα μία φορά, το ΠΑΣΟΚ κρούει ανοιχτές θύρες. Η Νέα Δημοκρατία έσπευσε να διαγράψει αυτόματα όσα απλά μέλη του κόμματος φέρεται να έχουν εμπλοκή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου.

«Παράλληλα, ανέδειξε την πραγματική διάσταση της υπόθεσης, χωρίς διάθεση για συμψηφισμούς και γι' αυτό προέκρινε τη λύση της Εξεταστικής για την πλήρη διερεύνηση μιας υπόθεσης που "πληγώνει" επί δεκαετίες τη χώρα και έχει κοστίσει 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα. Διότι στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουμε ότι η υπόθεση δεν αφορά σε ένα κόμμα, όπως θέλει να πείσει την ελληνική κοινωνία η αντιπολίτευση», πρόσθεσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ.

Και τόνισε: «Αντίθετα, καθώς περνούν οι μέρες αποκαλύπτονται νέες διαστάσεις του σκανδάλου, με τη συμμετοχή προσώπου «εξ απορρήτων» και συντοπίτη του κ. Ανδρουλάκη από τη Νομαρχιακή Ηρακλείου, ο οποίος αν και "αθώος", αποφάσισε να επιστρέψει από "ευθιξία" την επιδότηση που έλαβε.

Και εδώ ερχόμαστε στην ουσία της στάσης που τηρεί η αντιπολίτευση: Έσπευσε να αποκηρύξει τη λύση της συνολικής διερεύνησης και επιμένει σε μια αποσπασματική προσέγγιση, γιατί πολύ απλά φοβάται όσα μπορεί να αποκαλυφθούν.

Επιμένουμε στη μία και μοναδική λύση: όλα στο φως, χωρίς εξαιρέσεις».

Απάντηση ΠΑΣΟΚ

O εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «πετάει την μπάλα στην εξέδρα» και αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα των διαγραφών της. «Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν κοινοποιεί τα αποδεικτικά των διαγραφών με ημερομηνία όπως έκανε το ΠΑΣΟΚ;» διερωτήθηκε, προσθέτοντας ειρωνικά ότι «ο "φραπές", ο "χασάπης" και οι συν αυτώ δεν διαγράφηκαν ποτέ».

«Τι φοβάται η κυβέρνηση; Ποιος την πιέζει; Για πόσο καιρό ακόμα θα υποκρίνεται;», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς, καταλήγοντας ότι «η κάθαρση έρχεται με πράξεις, όχι με τα μισόλογα μιας κυβέρνησης που για να γλιτώσει προχωρά σε ανιστόρητους και κίβδηλους συμψηφισμούς».

Η πολιτική διαμάχη αναμένεται να ενταθεί καθώς η Εξεταστική Επιτροπή προχωρά στην έρευνα της υπόθεσης, που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και εγείρει ερωτήματα για το μέλλον των εμπλεκόμενων κομμάτων.

