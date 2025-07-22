Σε υψηλούς τόνους εξελίσσεται η αντιπαράθεση μεταξύ NΔ και ΠΑΣΟΚ, με αφορμή δημοσίευμα που κάνει λόγο για δύο πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα οποία η Νέα Δημοκρατία αναφέρει ως στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Στην ανακοίνωσή της η ΝΔ κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για προσπάθεια αποσιώπησης προκειμένου να «μην φωτιστούν όλες οι πτυχές της διαχρονικής πληγής των αγροτικών επιδοτήσεων».

«Πριν από λίγο, στο protothema.gr, διαβάσαμε ότι δύο ακόμα στενοί συνεργάτες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να σχετίζονται με «παράνομα βοσκοτόπια» και «πλαστές σφραγίδες», αναφέρει η ΝΔ.

«Υπάρχουν και άλλοι φίλοι και στενοί συνεργάτες του κυρίου Ανδρουλάκη που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση;»

Συνεχίζοντας στην ίδια ανακοίνωση το κυβερνών κόμμα σημειώνει ότι «κάθε μέρα που περνάει, καταλαβαίνουμε, όλο και περισσότερο, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει διακαώς να αποφύγει να φωτιστούν όλες οι πτυχές της διαχρονικής πληγής των αγροτικών επιδοτήσεων».

«Επιμένουμε ότι μόνο μία σε βάθος και χωρίς κομματικές παρωπίδες έρευνα θα δώσει ουσιαστικές απαντήσεις», καταλήγει.

ΠΑΣΟΚ: «Άνθρακας ο θησαυρός»

Σκληρή ήταν η απάντηση του ΠΑΣΟΚ, καθώς σε ανακοίνωσή του κατηγορεί τη ΝΔ για υιοθέτηση συκοφαντιών, καλώντας τη να επιτρέψει τη διερεύνηση των υποθέσεων που αφορούν υπουργούς της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

Η κα Σδούκου που από το πρωί ψάχνει μέσα στα …σκονισμένα συρτάρια της Νέας Δημοκρατίας μπας και βρει τις διαγραφές του «Φραπέ» και του «Χασάπη», υιοθετεί συκοφαντικό δημοσίευμα του κυβερνητικού εξαπτέρυγου Πρώτο Θέμα.

Καμία έκπληξη. Πάντα πρώτοι στα χαλκεία.

Λυπούμαστε, αλλά είμαστε στη δυσάρεστη θέση να την ενημερώσουμε ότι αποδείχτηκε άνθρακας ο θησαυρός.

Δεν γνωρίζει μια τόσο άρτια τεχνοκράτης ότι η τεχνική λύση προβλέπει την αυτόματη από το σύστημα κατανομή βοσκοτόπων, κάτι που γίνεται νόμιμα για χιλιάδες έντιμους κτηνοτρόφους και ουδεμία σχέση έχει η περίπτωση του αντιπεριφερειάρχη Σταύρου Τζεδάκη με τους αετονύχηδες που εμφάνιζαν πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας ή τα «κόκκινα» ΑΦΜ, που ξεμπλόκαρε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προ των ευρωεκλογών;

Επιπλέον, η Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ας γνωρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα λογοδοτεί για πρόσωπα που δεν έχουν καμία θεσμική ιδιότητα στην παράταξή μας.

Όση λάσπη και αν πετάξει η Νέα Δημοκρατία, η αλήθεια δεν κρύβεται πολλώ δε μάλλον δεν συμψηφίζεται.

Η κυβέρνηση έχει μια τελευταία ευκαιρία: σταματήστε να εμποδίζετε την έρευνα της Δικαιοσύνης για τους δύο υπουργούς σας. Επιδείξτε τη στοιχειώδη πολιτική ευθιξία και υπερψηφίστε την προανακριτική επιτροπή.

Οργισμένη ήταν η απάντηση του αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Κρήτης στο δημοσίευμα, ο οποίος κάνει λόγο για συκοφαντία και προειδοποιεί με προσφυγή στη Δικαιοσύνη.





Πηγή: skai.gr

