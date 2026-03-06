Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αύριο στην Κοζάνη ο Τσίπρας

Του Αντώνη Αντζολέτου

Αν και όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν σκοπεύει να βιαστεί για τη δημιουργία του νέου κόμματος – θέτοντας ως ορίζοντα ακόμα και τις αρχές φθινοπώρου – ο βηματισμός του προχωρά με γρήγορους ρυθμούς βάζοντας τις βάσεις του νέου εγχειρήματος. Έχει μπροστά του τουλάχιστον οχτώ σταθμούς για την παρουσίαση της «Ιθάκης» που σημαίνει ότι θα χρειαστεί περίπου δυο μήνες για να ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο επαφών ανά την Ελλάδα.

Οι αυτοοργανώσεις που θα αποτελέσουν τους πυρήνες προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κοινωνικό ρεύμα το οποίο θα δώσει ώθηση στο νέο εγχείρημα χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να συγκροτηθούν και κυρίως να συντονιστούν. Ίσως η πιο μεγάλη έως τώρα προσπάθεια θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη σε αίθουσα του Δημαρχείου παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με πηγές της Αμαλίας στην εκδήλωση της ομάδας πρωτοβουλίας ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει προγραμματίσει να μιλήσει εκτός και αν μετά την συζήτηση ή την πρόσκληση των διοργανωτών αποφασίσει να κάνει κάποια παρέμβαση. Οι ίδιες πηγές τόνιζαν πως σκοπός της παρουσίας του είναι να πιάσει το κλίμα και τον σφυγμό προοδευτικών πολιτών και να ακούσει τις προτάσεις τους για την διαδικασία της ανασύνθεσης της προοδευτικής παράταξης.

Ο Αλέξης Τσίπρας το Σάββατο στις επτά το απόγευμα θα παρουσιάσει το βιβλίο του στην Κοζάνη και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να κάνει ένα ακόμα βήμα σχετικά με τον νέο φορέα που ετοιμάζει. Κυρίως σε προγραμματικό επίπεδο, αφού μέσα στην εβδομάδα το Ινστιτούτο του παρουσίασε την έρευνα για την ακρίβεια στην ενέργεια στην Ελλάδα. Το πρωί θα συναντηθεί με φορείς της πόλης.

Στις προτεραιότητες του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ είναι να οικοδομήσει ένα προγραμματικό αφήγημα που να απευθύνεται στον κόσμο της Αριστεράς, συγκροτώντας παράλληλα μια ομάδα νέων συνεργατών - στελεχών. Σύμφωνα με πληροφορίες οι επαφές στο γραφείο του είναι πυκνές και το "scouting" πραγματοποιείται και στις πόλεις όπου διεξάγονται οι εκδηλώσεις για την παρουσίαση του βιβλίου. Παράλληλα η ομάδα του Γιώργου Σιακαντάρη μέχρι τα τέλη Απριλίου θα έχει ολοκληρώσει τη διακήρυξη του προγράμματος του νέου κόμματος που θα βασίζεται στη σύγκλιση της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας. Το προσκλητήριο προς παλαιά στελέχη δεν είναι στις προτεραιότητες του πρώην πρωθυπουργού.

Πηγή: skai.gr

