Στη Λάρισα παρουσιάζεται αυτή την ώρα η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.
Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου συζητούν οι: Απόστολος Καλογιάννης, πρώην δήμαρχος Λαρισαίων, Ιωάννα Καραβάνα, δικηγόρος-πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών, Θέμης Λαζαρίδης, καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μαριάννα Τουμασάτου, ηθοποιός, Σωτήρης Τσουκαρέλης, πολιτικός επιστήμονας-υπεύθυνος κοινωνικής καινοτομίας της ΚοινΣΕπ «Τα Ψηλά Βουνά».
Στη συνέχεια αναμένεται να ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.
Δείτε live
