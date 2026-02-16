Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στη Λάρισα - Live η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου

Σε εξέλιξη η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα στη Λάρισα - Αναμένεται να ακολουθήσει ομιλία του

Τσίπρας

Στη Λάρισα παρουσιάζεται αυτή την ώρα η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου συζητούν οι: Απόστολος Καλογιάννης, πρώην δήμαρχος Λαρισαίων, Ιωάννα Καραβάνα, δικηγόρος-πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών, Θέμης Λαζαρίδης, καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μαριάννα Τουμασάτου, ηθοποιός, Σωτήρης Τσουκαρέλης, πολιτικός επιστήμονας-υπεύθυνος κοινωνικής καινοτομίας της ΚοινΣΕπ «Τα Ψηλά Βουνά».

Στη συνέχεια αναμένεται να ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Δείτε live

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αλέξης Τσίπρας Ιθάκη Λάρισα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark