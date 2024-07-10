Του Αντώνη Αντζολέτου

Θα φανεί τις επόμενες ώρες αν το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ και τα ασυμβίβαστα που περιλαμβάνει θα προκαλέσει νέες «φουρτούνες» στη Χαριλάου Τρικούπη. Τα «ψιλά γράμματα» πάντα κάνουν τη διαφορά στους «νόμους» με τους οποίους λειτουργεί ένα κόμμα.

Υπενθυμίζεται πως μετά την ανάδειξη του Στέφανου Κασσελάκη στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν λίγα τα στελέχη της τότε εσωκομματικής αντιπολίτευσης που απορούσαν από το γεγονός πως δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη στο καταστατικό της Κουμουνδούρου αποκλεισμού μη μέλους του κόμματος από την κούρσα της προεδρίας.

Τι αναφέρει το συγκεκριμένο άρθρο του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ; «Όσα μέλη του φορέα κατέχουν, κατόπιν διορισμού ή εκλογής, έμμισθη θέση πολιτικού χαρακτήρα στο κράτος ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και την αυτοδιοίκηση, δεν μπορούν να είναι υποψήφια σε μονοπρόσωπα όργανα». Στο ερώτημα αν οποιοσδήποτε υποψήφιος θα βάλει τέτοιο θέμα η απάντηση δεν είναι απλή. Μια τέτοια «κίνηση» μπορεί να «κάψει» αυτόν που θα την αποφασίσει να την πράξει και να τον εμφανίσει πως φοβάται τον ανταγωνισμό. Δίνοντας παράλληλα πόντους σε αυτόν για τον οποίον «χτυπάει η καμπάνα».

Όταν ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, εξήγγειλε την υποψηφιότητά στην Κεντρική Επιτροπή δεν αντέδρασε κανείς με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αναφέρει πως όλες οι φιλοδοξίες είναι θεμιτές. Σε κάθε περίπτωση οι καταστατικές προβλέψεις δεν μπορούν να μην λαμβάνονται υπόψιν. Ενδεχομένως και η παραίτηση του από τη μισθοδοσία του δημάρχου Αθηναίων, που είναι μια θέση με πολιτικό χαρακτήρα, να μην μπορούσε να άρει το ασυμβίβαστο. Τις υποψηφιότητες τις εγκρίνει η ΕΔΕΚΑΠ η οποία θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες και το ενδιαφέρον θα είναι μεγάλο.

Ο Χάρης Δούκας μίλησε χθες στον REAL FM για το συγκεκριμένο θέμα με τον δημοσιογράφο να τον ρωτάει: «Πολλοί εκτιμούν ότι αυτή η διάταξη αποκλείει ουσιαστικά τη δική σας υποψηφιότητα γιατί είστε εκλεγμένος Δήμαρχος της Αθήνας».

Η απάντηση του ήταν η εξής: «Κατέθεσα την υποψηφιότητα μου στην Κεντρική Επιτροπή παρουσία του Προέδρου. Μέχρι τώρα κωλύματα τέτοιου τύπου, ασυμβίβαστα δηλαδή, έβαζαν η ΝΔ μέσω του κυβερνητικού της εκπροσώπου, ο κ.Βορίδης, ο κ.Πλεύρης, ο κ. Βελόπουλος ο κ. Πολάκης. Υπάρχει κάποιος από το ΠΑΣΟΚ που βάζει τέτοιο κώλυμα; Αν υπάρχει νομίζω πρέπει να απαντήσει ο ίδιος ο πρόεδρος».

Οι εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής δίνουν άλλο τόνο στην εσωκομματική κούρσα. Πλέον οι «επτά» τηρούν στάση αναμονής για τις τελικές αποφάσεις της Άννας Διαμαντοπούλου με αρκετούς να θεωρούν σχεδόν βέβαιη την υποψηφιότητά της. Η κάθοδό της σαφώς επηρεάζει όσους φέροναι να προηγούνται αυτή τη στιγμή, με βάση τις έρευνες, στη μάχη για τη διαδοχή αλλάζοντας τις ισορροπίες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.