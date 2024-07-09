Μητσοτάκης: Θεμελιώδης και αδιαπραγμάτευτη η χρήση του ονόματος Βόρεια Μακεδονία erga omnes

Η χρήση του συνταγματικού ονόματος της Βόρειας Μακεδονίας erga omnes (για όλες τις χρήσεις) είναι θεμελιώδης και μη διαπραγματεύσιμη διεμήνυσε την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για στη συμφωνία των Πρεσπών.

Σε συζήτηση με τον πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Ντάνιελ Σπέκχαρντ ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι το πρόβλημα με τα Βαλκάνια είναι ότι πολύ συχνά το φάντασμα του εθνικισμού αναδύεται όταν κανείς δεν το περιμένει απαραίτητα, και έφερε ως παράδειγμα τη Βόρεια Μακεδονία.

«Η Βόρεια Μακεδονία είναι μέλος του ΝΑΤΟ σήμερα γιατί η Ελλάδα ήρε το βέτο της μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών που υπεγράφη και επικυρώθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι πρόκειται για μια διεθνή συμφωνία που υποχρεώνει τη χώρα. Το σεβαστήκαμε και το σέβομαι. Ένα από τα θεμελιώδη, αν όχι τα πιο θεμελιώδη δόγματα, πτυχές αυτής της συμφωνίας είχε να κάνει με το όνομα Βόρεια Μακεδονία που χρησιμοποιείται erga omnes. Και αυτό είναι κάτι που είναι πολύ ξεκάθαρο και δεν είναι διαπραγματεύσιμο για την Ελλάδα. Όταν ακούω ότι η νέα κυβέρνηση αναφέρεται στη χώρα ως Δημοκρατία της Μακεδονίας εντός της χώρας, έχω σοβαρές ανησυχίες. Και αυτό είναι ένα θέμα που σκοπεύω να θίξω. Δεν είναι εποικοδομητικό και δεν βοηθά τον ευρωπαϊκό δρόμο της Β. Μακεδονίας», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο κυπριακό. Είπε ότι συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και επανέλαβε την ανάγκη επίλυσης στη βάση των αποφάσεων του συμβουλίου ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε χαρακτηριστικά ότι η Κύπρος είναι μια κατεχόμενη ευρωπαϊκή χώρα.

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία ο πρωθυπουργός ανέφερε πως η Ελλάδα εξαρχής τοποθετείται ευθυγραμμισμένη με τους συμμάχους της και προσέφερε πλήρη υποστήριξη στην Ουκρανία.

«Και αυτό δεν ήταν δεδομένο για μια χώρα που είχε ιστορικούς, πολιτιστικούς και θρησκευτικούς δεσμούς με τη Ρωσία», σημείωσε και συμπλήρωσε: «Κάναμε ξεκάθαρη τη θέση μας. Την έχουμε αποδώσει από άποψη πολιτικής, οικονομικής και στρατιωτικής υποστήριξης και η θέση μας δεν πρόκειται να αλλάξει».

Επισήμανε, παράλληλα, ότι η ΕΕ ήταν εντυπωσιακά ενωμένη. «Έχουμε επιβάλει πολυάριθμες ισχυρές δράσεις και στην πραγματικότητα ήμασταν αυτοί που παραδώσαμε ένα σημαντικό πακέτο δημοσιονομικής στήριξης», ανέφερε.

Σχετικά με την προοπτικής ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ επισήμανε πως «περάσαμε αυτή τη γέφυρα, και αυτή η μακρά πορεία έχει ξεκινήσει».

Και πρόσθεσε: «Επομένως, δεν βλέπω σημάδια της ευρωπαϊκής δέσμευσης να αμφιταλαντευτεί. Ναι, μπορεί να έχουμε προβλήματα με μία ή δύο χώρες. Ένας από αυτούς τυγχάνει να ηγείται του Συμβουλίου της ΕΕ τη στιγμή που μιλάμε. Αλλά συνολικά η ευρωπαϊκή υποστήριξη ήταν πολύ συνεπής και ισχυρή».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην οργάνωση της ευρωπαϊκής ασφαλείας και στη δυνατότητα να λειτουργεί συμπληρωματικά στο ΝΑΤΟ.

Επ΄αυτού μίλησε για την πρόταση που έχει κάνει με τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ. «Για μια ευρωπαϊκή αμυντική πρωτοβουλία που είναι ουσιαστικά μια ευρωπαϊκή ασπίδα αεράμυνας για την ενίσχυση των υπαρχουσών αμυντικών μας δυνατοτήτων δεσμεύοντας περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους σε αυτό το έργο, πάντα πλήρως ενσωματωμένο στις δομές του ΝΑΤΟ», σημείωσε.

Όσον αφορά τη σχέση με την Τουρκία, υπενθύμισε ότι περάσαμε τρία χρόνια δύσκολες στιγμές σημειώνοντας ότι τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σημαντικά και πρέπει να το αναγνωρίσουμε.

«Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουμε ότι ορισμένες από τις θεμελιώδεις τουρκικές θέσεις όσον αφορά την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο δεν έχουν αλλάξει ριζικά. Αλλά το γεγονός ότι είχαμε δεκαέξι μήνες ησυχίας, όσον αφορά το να μην έχουμε παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, ότι συνεργαζόμαστε καλύτερα σε θέματα μετανάστευσης, ότι στην πραγματικότητα έχουμε κάνει μια συμφωνία που επιτρέπει στους Τούρκους πολίτες να ταξιδεύουν στα νησιά του Αιγαίου και να πάρουν τη βίζα τους πολύ γρήγορα, όλα αυτά είναι μερικά θετικά βήματα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

