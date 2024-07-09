Κασσελάκης: Η ΝΔ αθέτησε τις υποσχέσεις της για την μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση

Επίθεση στη ΝΔ και στον εκρπόσωπό της Νίκο Ρωμανό με αφορμή τα όσα υποστήριξε σε ανακοίνωσή του για τον ΦΠΑ στην εστίαση, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Κασσελάκης αναφέρει: "Ντράπηκε και η ντροπή: Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ κ.Νίκος Ρωμανός, λογικά έχει πλήρη άγνοια γύρω από το θέμα των συντελεστών ΦΠΑ στην εστίαση. Εκτός και αν γνωρίζει όποτε προπαγανδίζει κάνοντας το άσπρο μαύρο".

Ακολούθως εξηγεί: "Κύριε Ρωμανέ, το κόμμα σας σε δύο προεκλογικές περιόδους, το 2019 και το 2023 επένδυσε στην μείωση των συντελεστών ΦΠΑ εξαπατώντας την εστίαση. Υποσχέθηκε ενιαίο ΦΠΑ 13% σε όλη την εστίαση και μείωση του στο 11% στο τέλος της τετραετίας. Υποσχέθηκε μείωση φόρων και τους τελευταίους έξι μήνες έχετε αυξήσει 2 φορές τον ΦΠΑ στα σερβιριζόμενα αναψυκτικά και τα μη αλκοολούχα ροφήματα. Η προπαγάνδα έχει και τα όρια της, αλλά εσείς τα ξεπεράσετε. Η αλαζονεία συνεχίζεται χωρίς φρένα!!! Αγνοείτε επιδεικτικά την αγορά και βγάζετε ανακοινώσεις με ψεύτικο περιεχόμενο".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

