Σε νέες βάσεις οι σχέσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ – Τι τους ενώνει και τι τους χωρίζει

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η νωπή λαϊκή εντολή που έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης με την ανανέωση της εμπιστοσύνης που κέρδισε πρόσφατα, σε συνδυασμό με την ανάληψη της προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ από τον Σωκράτη Φάμελλο βάζει σε νέες βάσεις τις σχέσεις των δυο κομμάτων. Έχουν περάσει από «σαράντα κύματα» ειδικά την περίοδο που στην Κουμουνδούρου επιχείρησαν – άκομψα ενδεχομένως κάποιες φορές – να εξαϋλώσουν το ΠΑΣΟΚ και να πάρουν όσα πιο πολλά στελέχη μπορούσαν από τη Χαριλάου Τρικούπη. Ως μια τέτοια κίνηση είχε ερμηνευτεί και η ψήφιση της απλής αναλογικής το καλοκαίρι του 2016.

Τα πράγματα άλλαξαν και μετά από 12 χρόνια πρωτοκαθεδρίας το ΠΑΣΟΚ πλέον είναι ο δεύτερος ισχυρός πόλος με τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει μετατραπεί σε ένα μικρομεσαίο κόμμα που παλεύει να επανέλθει σε θέση ισχύος. Η διαφορά τους σύμφωνα με την εκτίμησή της δημοσκόπησης της Pulse ανέρχεται στις εννέα μονάδες.

Υπάρχει ένα κομβικό στοιχείο. Ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και στον Σωκράτη Φάμελλο υπάρχει μια αμοιβαία εκτίμηση. Αυτό δεν ίσχυε ούτε επί εποχής Αλέξη Τσίπρα και ακόμα περισσότερο την περίοδο που ο Στέφανος Κασσελάκης ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Υπενθυμίζεται πως τον Μάρτιο με επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας τον Σωκράτη Φάμελλο η τότε αξιωματική αντιπολίτευση είχε στηρίξει την πρόταση δυσπιστίας που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για τα Τέμπη. Μπροστά τους τα δυο κόμματα έχουν πολλές ευκαιρίες συνεργασίας όχι μόνο στον προϋπολογισμό, αλλά και σε ζητήματα όπως ο κατώτατος μισθός και το στεγαστικό. Για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας όλα δείχνουν πως πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να συμπλεύσουν.

Αυτό το καλό κλίμα δεν σημαίνει πως θα διατηρηθεί για πάντα και τα δυο κόμματα δεν θα βρεθούν σε τροχιά σύγκρουσης. Με τον ΣΥΡΙΖΑ να επιδιώκει διακαώς τη δημοσκοπική του ανάκαμψη αναμένεται να γραφτούν πολλά «επεισόδια».

Βρίσκεται, άλλωστε σε μια φάση μεγάλης πίεσης αφού χθες έχασε ακόμα δυο βουλευτές. Από τη στιγμή, μάλιστα που υπάρχουν στελέχη της Κουμουνδούρου που «λοξοκοιτούν» προς τη Χαριλάου Τρικούπη «τζαρτζαρίσματα» θα υπάρξουν. Πόσο εύκολο είναι άλλωστε ο Νίκος Ανδρουλάκης να συνυπάρξει με το «μισό κόμμα» που ελέγχει ο Παύλος Πολάκης; Η στρατηγική που θα ακολουθήσει ο Σωκράτης Φάμελλος και το πόσο θα πιεστεί από τον χανιώτη βουλευτή, καθώς και η θέση που θα έχει στο κόμμα θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις των δυο κομμάτων. Οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν και κατατάσσουν τα δυο κόμματα σε συγκεκριμένες θέσεις και ποσοστά είναι ενδεικτικές, ωστόσο χρειάζεται κάποιος χρόνος προκειμένου το νέο σκηνικό – στο οποίο περιλαμβάνεται και το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη - να αποτυπωθεί.

Πηγή: skai.gr

