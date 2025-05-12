Σε εξέλιξη είναι κατ' ιδίαν συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι στη Villa Pampili στη Ρώμη.

Μετά τη συνάντηση θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες της Ολομέλειας του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας -Ιταλίας, ενώ από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να ξεκινήσουν οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών στον Τύπο.

Υπενθυμίζεται ότι στο τραπέζι του συμβουλίου θα τεθούν όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές προκλήσεις της επόμενης περιόδου, όπως η ανταγωνιστικότητα, η άμυνα και η ασφάλεια της ΕΕ καθώς και το μεταναστευτικό.

Ο πρωθυπουργός συνοδεύεται από τους υπουργούς Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, Άμυνας Νίκο Δένδια, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, καθώς και τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.