«Αύριο στη 1 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς στο Βερολίνο», ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που θα γίνει δεκτός στην καγκελαρία από τον κ. Μερτς. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον Τύπο. Το βράδυ ο πρωθυπουργός θα μιλήσει ως επίτιμος προσκεκλημένος στο ετήσιο συνέδριο του Economic Council Germany, όπου θα βραβευτεί για τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης που έβαλαν την Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης».

Όπως διευκρίνισε, δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα η ατζέντα της συνάντησης, ενώ ως προς το ζήτημα των Eurofighter επεσήμανε:

«Η Ελλάδα αυτήν τη στιγμή έχει προχωρήσει και σε πολύ μεγάλο βαθμό υλοποιήσει το πιο σημαντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα των τελευταίων δεκαετιών. Έχει όλα τα εργαλεία για να ισχυροποιηθεί. Ως προς τα Eurofighter, υπάρχουν ξεκάθαρες διατυπώσεις και κανόνες οι οποίοι δεν μπορούν να παραβιαστούν: τα εξοπλιστικά προγράμματα δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ή να απειλούν συμμαχικά κράτη».

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στα μέτρα για τα πανεπιστήμια και στις πράξεις βίας κατά μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. «Οι πράξεις βίας στα πανεπιστήμια δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές από κανέναν», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Όπως σημείωσε ακόμη, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ». Τις πρώτες 100 μέρες οι εντάξεις ήταν 59% περισσότερες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προγράμματος «Σπίτι μου Ι».

«Δεν ισχύει ότι απαγορεύουμε τα σουβλάκια στα πανηγύρια»

Απαντώντας σε ερώτηση για τα πανηγύρια και αν θα απαγορεύει η κυβέρνηση την κατανάλωση σουβλακιών, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε αρνητικά, διευκρινίζοντας πως δεν έχει γίνει τίποτα τέτοιο.

«Νομίζω τα πανηγύρια είναι συνδεδεμένα με την παράδοσή μας και τις καλύτερες στιγμές διασκέδασης. Πώς θα μπορούσαν να γίνουν τα πανηγύρια χωρίς τα σουβλάκια; Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στον νόμο τα τελευταία χρόνια, καμία τέτοια απαγόρευση, από πουθενά δεν προκύπτει. Δυστυχώς, επιχειρήθηκε μια προσπάθεια παραπληροφόρησης, το διαψεύδουμε κατηγορηματικά».

«Υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις που αφορούν όλες τις επιχειρήσεις εστίασης για την προστασία των καταναλωτών. Αυτό δεν αφορά μόνο τα πανηγύρια, αλλά όλες τις επιχειρήσεις από το 2021 και υπάρχει και το πλαίσιο που διέπει περιοχές περιαστικές ή επικίνδυνες για την αντιπυρική περίοδο».

«Καμία αξία και σοβαρότητα η συζήτηση για Κασσελάκη-Κωνσταντοπούλου»

Στη συνέχεια, σχολιάζοντας την ενδεχόμενη σύμπλευση του Στέφανου Κασσελάκη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, υπογράμμισε:

«Η εικόνα που βγαίνει από όλα αυτά είναι το "και μη χειρότερα". Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, να παράγουμε έργο και αυτό παραπέμπει σε συζητήσεις που δεν έχουν καμία στοιχειώδη αξία και σοβαρότητα».

