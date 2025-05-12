ΠΑΣΟΚ: «Πλήγμα» η αλλαγή του τρόπου αποζημίωσης των ασφαλισμένων υγείας

Για «ακόμη ένα πλήγμα» που δέχονται οι ασφαλισμένοι στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, κάνουν λόγο οι Μιλένα Αποστολάκη και ο Δημήτρης Σπυράκος.

Όπως αναφέρουν, «μετά τις εξοντωτικές αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας των τελευταίων ετών, που η κυβέρνηση επέτρεψε με την επιβολή του ιδιωτικού δείκτη των ασφαλιστικών εταιρειών, οι τελευταίες αρχίζουν να αλλάζουν τώρα και τον τρόπο αποζημιώσεως των ασφαλισμένων, δυσχεραίνοντας την πρόσβασή τους στα ιδιωτικά νοσοκομεία».

Συγκεκριμένα, η υπεύθυνη ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και ο γραμματέας του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Καταναλωτών, στην κοινή δήλωσή τους, σημειώνουν ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες «απαιτούν, έτσι, από ασφαλισμένους να πληρώνουν πλέον οι ίδιοι τις δαπάνες νοσηλείας και εν συνεχεία να τις διεκδικούν από την ασφαλιστική εταιρεία». «Το αποτέλεσμα, όσοι ασφαλισμένοι δεν διαθέτουν επαρκείς αποταμιεύσεις, να αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τα συμβόλαιά τους», προσθέτον.

Επίσης, τονίζουν ότι «μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία και ασφαλιστικές εταιρείες αδιαφορούν για τα δικαιώματα των καταναλωτών» Συγκεκριμένα, «τα μεν ιδιωτικά νοσοκομεία, λειτουργώντας σε ένα καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας, εκμεταλλεύονται τη δυσχερή θέση και αδυναμία των ασθενών, ώστε να επιβάλλουν χρεώσεις που είναι πέραν κάθε λογικής. Οι δε ασφαλιστικές εταιρείες, αντί να οργανώσουν, όπως έχουν χρέος, την παροχή των υπηρεσιών τους με τρόπο που να προστατεύει τα συμφέροντα των ασφαλισμένων, επιλέγουν τον εύκολο δρόμο της μετακύλησης του κόστους και της "συνεκμετάλλευσης" των καταναλωτών».

Η κ. Αποστολάκη και ο κ. Σπυράκος επισημαίνουν ότι «το ΠΑΣΟΚ, το οποίο με τις πρωτοβουλίες του οδήγησε στην κατάργηση του απαράδεκτου δείκτη του ΙΟΒΕ στην αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων, θα πρωτοστατήσει άμεσα και σε πρωτοβουλίες για τον τερματισμό της ασυδοσίας και των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στον χώρο της ιδιωτικής υγείας. Απέναντι σε μία κυβέρνηση που με την αδράνειά της υποθάλπει την ασύδοτη σε βάρος των καταναλωτών κερδοσκοπία και στον τομέα αυτό, θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα των ασφαλισμένων και των ασθενών».

Όπως υπογραμμίζουν, «η αλλαγή του τρόπου αποζημίωσης των ασφαλισμένων συνιστά μία μονομερή και καταχρηστική πρακτική που υπονομεύει τα δικαιώματά τους και ως τέτοια θα πρέπει άμεσα να αποσυρθεί».

