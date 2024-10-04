Στην ιστορική οδό Ρηγίλλης έδωσαν ραντεβού απόψε τα μέλη και οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας για να γιορτάσουν τα 50 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος.

«Η επιλογή του ιστορικού κτιρίου της Ρηγίλλης δεν έγινε τυχαία: στα γραφεία αυτά ξετυλίχτηκαν χαρούμενες, αλλά και στενάχωρες στιγμές της κομματικής ζωής, ωστόσο αυτές οι στιγμές δεν βρήκαν ποτέ τους Νεοδημοκράτες υποταγμένους ή παραιτημένους. Η Νέα Δημοκρατία μπόρεσε να μετουσιώσει την κάθε εμπειρία σε νέα αφετηρία και γι' αυτό και αποδεικνύεται η πιο ανθεκτική της Μεταπολίτευσης», είπε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του.

«Σε μια ευρύχωρη παράταξη κάποιες στιγμές, δεν θα συμφωνούν, προφανώς, όλοι σε όλα, όμως, θα συμφωνούν οι πολλοί σε πολλά, ειδικά στα θέματα που είναι κρίσιμα για την πατρίδα» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε εκτενή αναφορά στον ιδρυτή της παράταξης, Κωνσταντίνο Καραμανλή, χαρακτηρίζοντας τον, μεταξύ άλλων, πραγματιστή και αντιλαϊκιστή.

Τόνισε, δε, ότι ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής ενεργούσε χωρίς να επιδιώκει να κολακεύει την κοινή γνώμη και ότι παγίως επέλεγε να συνεργαστεί με τους ικανότερους. Αναφερόμενος, εμμέσως πλην σαφώς, στη διεύρυνση, που επιχειρεί τα τελευταία χρόνια η Νέα Δημοκρατία ο πρωθυπουργός επεσήμανε με νόημα ότι «η ζωή έχει αποδείξει πως όσο πλατύτερα απλώνονται τα κλαριά της ΝΔ τόσο δικαιώνουν την ισχύ που έχουν οι ρίζες της. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στους λίγους, που θέλουν μία περιχαρακωμένη παράταξη, κλειστή και τελικά ηττοπαθή».

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι επί δικής του θητείας η Νέα Δημοκρατία επικράτησε σε όλες τις μάχες και μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, στην τελευταία πήρε μεγαλύτερο ποσοστό από την προηγούμενες. Σχετικά με την κατεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως «δεν κοιτά ούτε αριστερά, ούτε δεξιά, παρά μόνο μπροστά».

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη σημερινή θέση της Ελλάδος, που πλέον, όπως είπε, φιγουράρει στις πρώτες θέσεις της ανάπτυξης στην Ευρωπαική Ένωση, ενώ τόνισε ότι ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα του 2027 έχει στον πυρήνα της μία χώρα με ανάπτυξη 3%, με πληθωρισμό 2%, με ανεργία 8%, με μέσο μισθό τα 1.500 ευρώ και με βασικό τα 950 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός έκανε ονομαστική αναφορά σε όλους ανεξαιρέτως τους προέδρους της παράταξης και απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του κόμματος τους είπε «σας ζητώ σήμερα να τιμήσουμε όλους τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, παρόντες και απόντες».

Από νωρίς άρχισε να μαζεύεται πλήθος κόσμους έξω από το ιστορικό κτήριομε σημαίες της ΝΔ να κυματίζουν ενώ στήθηκαν και γιγαντοοθόνες.

Πολλοί βουλευτές της ΝΔ έδωσαν το παρόν όπως ο Παύλος Μαρινάκης, ο πρόεδρος της Βούλης Κώστας Τασούλας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Κώστας Μπακογιάννης, ο Μάκης Βορίδης, ο Θεόδωρος Λιβάνιος, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο Θάνος Πλεύρης, η Μαρία Συρεγγέλα κ.α

Απουσίαζαν ωστόσο, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς.

