Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE

Απόψε στο κεντρικό δελτίο με τη Σία Κοσιώνη στις 19.50

Δημοσκόπηση της PULSE

Η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE για τις καυτές πολιτικές εξελίξεις.

Το προφίλ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και οι απόψεις τους για τους 6 υποψηφίους για την ηγεσία του κόμματος λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες.

Ποιος προηγείται στην πρόθεση ψήφου για τις εκλογές της Κυριακής και ποιοι περνούν στον δεύτερο γύρο;

Πώς βλέπουν οι πολίτες το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και ποιον προκρίνουν για αρχηγό του κόμματος;

Kαι 

Πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων;  

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη στις 19.50.

