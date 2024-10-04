Η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE για τις καυτές πολιτικές εξελίξεις.
Το προφίλ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και οι απόψεις τους για τους 6 υποψηφίους για την ηγεσία του κόμματος λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες.
Ποιος προηγείται στην πρόθεση ψήφου για τις εκλογές της Κυριακής και ποιοι περνούν στον δεύτερο γύρο;
Πώς βλέπουν οι πολίτες το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και ποιον προκρίνουν για αρχηγό του κόμματος;
Kαι
Πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων;
Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη στις 19.50.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.