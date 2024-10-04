Για τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, η πυραυλική επίθεση της Τρίτης κατά του Ισραήλ «ολοκληρώθηκε, εκτός εάν το ισραηλινό καθεστώς προχωρήσει», όπως είπε, «σε περαιτέρω αντίποινα». Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι η επίθεση κατά του Ισραήλ με περίπου 180 πυραύλους είναι η απάντηση στις δολοφονίες ηγετών της Χεζμπολάχ και την εισβολή στον Λίβανο. Επιπλέον το Ιράν κατέστησε σαφές ότι οι πύραυλοι είχαν ως στόχο αποκλειστικά στρατιωτικές υποδομές του Ισραήλ.



Από την πλευρά του ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύθηκε, ως γνωστόν, δημόσια ότι το Ισραήλ θα αντεπιτεθεί υπογραμμίζοντας λέγοντας ότι «το Ιράν έκανε ένα μεγάλο λάθος και θα το πληρώσει».



Μιλώντας στην DW ο Σίμον Βόλφγκανγκ Φουξ, καθηγητής Μέσης Ανατολής στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, θεωρεί δεδομένο ότι το Ισραήλ θα απαντήσει στην ιρανική πυραυλική επίθεση: «Πιστεύω ότι προς το παρόν το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται για αποκλιμάκωση. Πολλοί στη χώρα θεωρούν την τρέχουσα κατάσταση ως "μοναδική ευκαιρία της τελευταίας 50ετίας" για να αλλάξουν τα δεδομένα στην Μέση Ανατολή και να αποδυναμωθεί αποφασιστικά το Ιράν. Οι Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν σε βίντεο ότι ολοκλήρωσαν τα αντίποινα κατά του Ισραήλ για την δολοφονία του Χανίγιε, του Χασάν Νασράλα και τον πόλεμο σε Γάζα και Λίβανο. Όμως το Ισραήλ δεν θεωρεί το ζήτημα λήξαν. Αν επιτεθεί σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις ή ακόμη και πυρηνικές μονάδες, οι εξελίξεις στην ολόκληρη την Μέση Ανατολή θα είναι απρόβλεπτες».

40.000 μαχητές έτοιμοι να πολεμήσουν για τη Χεζμπολάχ

Την ίδια στιγμή αναφορές κάνουν λόγο για έως και 40.000 μαχητές προσκείμενους στο Ιράν, οι οποίοι βρίσκονται εν αναμονή στη Συρία, κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. «Μαχητές από τη Συρία, την Υεμένη και το Αφγανιστάν έχουν δηλώσει την αλληλεγγύη τους στη Χεζμπολάχ και τη δέσμευσή τους να πολεμήσουν αν τους ζητηθεί», δηλώνει η Μπουρτζού Οζσελίκ, ειδική σε θέματα ασφάλειας στη Μέση Ανατολή στο ινστιτούτο Royal United Services με έδρα το Λονδίνο:



«Ο κίνδυνος συγκέντρωσης μαχητών από τον λεγόμενο Άξονα της Αντίστασης, δηλαδή Συρία, Υεμένη και Αφγανιστάν, στα σύνορα της Συρίας για να στηρίξουν τη Χεζμπολάχ υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό. Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών στο νότιο Λίβανο οδηγήσουν σε παρατεταμένη εμπλοκή και μάχες με τη Χεζμπολάχ στο έδαφος, τότε αυτό ενδέχεται να αποτελέσει αφορμή για τους άραβες μαχητές να διεισδύσουν στο Λίβανο. Θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο και είναι κάτι που πρέπει να αποτρέψουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και του Λιβάνου».



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.