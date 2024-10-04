Μητσοτάκης για Σαμαρά και Καραμανλή: Εγώ το καθήκον μου το έκανα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτηθείς για την επιλογή των δύο πρώην πρωθυπουργών της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, να μην παραστούν στους εορτασμούς για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος, δήλωσε ότι ο ίδιος επιτέλεσε το καθήκον του, προσθέτοντας ότι «εγώ είμαι ο τελευταίος που θα το κρίνει».

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός μιλώντας στο Mega σε σχετική ερώτηση δήλωσε «εγώ έκανα το καθήκον μου, τους κάλεσα προσωπικά. Από κει και πέρα θα επαναλάβω ότι η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη όχι στους αρχηγούς όχι στους διατελέσαντες πρωθυπουργούς αλλά στον απλό νεοδημοκράτη. Και νομίζω ότι μια μέρα γιορτής και χαράς είναι μία μέρα ενότητας για την παράταξη και έτσι θα τη θυμόμαστε».

«Πρέπει να είναι όλοι σε αυτή τη γιορτή; Αυτό θα το κρίνουν … εγώ είμαι ο τελευταίος που θα το κρίνει. Εγώ όπως σας είπα το καθήκον μου το έκανα» σημείωσε.

«Πιστεύω ότι έχουμε κάθε λόγο σήμερα να γιορτάσουμε αυτήν την ημέρα θα κάνουμε μία ωραία εκδήλωση στη Ρηγίλλης. Αυτή η μέρα ανήκει στους νεοδημοκράτες στους φίλους μας στους παλιούς αγωνιστές στους νέους συναγωνιστές μας οι οποίοι συμπορεύτηκαν μαζί μας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στα 50 χρόνια της ΝΔ δήλωσε πως το κυβερνών κόμμα παραμένει η μεγαλύτερη και πιο σταθερή παράταξη στη χώρα. «Είμαστε το μόνο κόμμα που τελικά άντεξε και ενισχύθηκε γιατί μείναμε πιστοί στις αξίες του ιδρυτή μας και είχαμε τη δυνατότητα να προσαρμοστούμε στους καιρούς που αλλάζουν. Αν κάτι μας δίδαξε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είναι ότι η ΝΔ είναι η παράταξη του ρεαλισμού και του πραγματισμού και διαχρονικά απέναντι στο λαϊκισμό», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Υπενθύμισε και δήλωση του Κωνσταντίνου Καραμανλή σε συνέντευξή του κατά την οποία είπε ότι δεν είναι δεξιός, κεντρώος ή αριστερός αλλά προοδευτικός και σημείωσε «αυτή την προσαρμοστικότητα της ΝΔ και τη δυνατότητα να είμαστε μεγάλη, ευρύχωρη, παράταξη τιμούμε σήμερα».

Ερωτηθείς για τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της ΝΔ ανέφερε πως «ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και η παράταξή μας πιστώνονται την ομαλή μετάβαση στη δημοκρατία, την νομιμοποίηση του ΚΚΕ, το προχωρημένο Σύνταγμα, την επιλογή να ενταχθούμε στην ευρωπαϊκή οικογένεια». Προσέθεσε πως η ΝΔ σε όλη τη διαδρομή της, υπηρέτησε αυτές τις αρχές με συνέπεια και αναλαμβάνοντας όταν χρειαζόταν το πολιτικό κόστος για τις επιλογές της. Συμπλήρωσε πως στα χρόνια που ο ίδιος είναι στο τιμόνι, υλοποίησε τις δεσμεύσεις για τις οποίες εκλέχτηκε πρόεδρος της ΝΔ, ανοίγοντας το κόμμα και φέρνοντας νέα στελέχη.

«Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής κατεξοχήν προσπαθούσε να προσελκύσει στην πολιτική τα καλύτερα στελέχη ανεξαρτήτως πολιτικών αφετηριών. Η εντολή που πήραμε ήταν να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και να γιατρέψουμε τις αιτίες των παθογενειών που μας οδήγησαν στην κρίση. Έχουμε κάθε λόγο να γιορτάσουμε. Θα κάνουμε μια ωραία, μικρή εκδήλωση στη Ρηγίλλης. Η μέρα ανήκει στους νεοδημοκράτες», σημείωσε.

Για την πορεία της ΝΔ από εδώ και μπρος είπε ότι στόχος είναι η υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος, η τήρηση των προεκλογικών δεσμεύσεων, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, οι πολιτικές που δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των μισθών, η νομιμότητα παντού. «Είμαστε εδώ για να κάνουμε τις μεγάλες αλλαγές, όχι για να κάνουμε μικρές διευθετήσεις. Αυτή την πολιτική υπηρετώ και αυτή θα υπηρετήσει η ΝΔ», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για τα λάθη που έχει κάνει η ΝΔ, είπε πως σήμερα δεν είναι μέρα για αυτοκριτική αλλά ημέρα χαράς και γιορτής. Προσέθεσε πως η ΝΔ έχει κριθεί από τους πολίτες και έχει αποδείξει ότι μπορεί να δέχεται νίκες και ήττες με αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση. Έχει μάθει, είπε, να παίρνει δύναμη από τις ήττες και ορμή από τις νίκες της.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και σε ερώτηση αν η ΝΔ θα κινηθεί προς το κέντρο ή προς τα δεξιά, είπε ότι αυτή η συζήτηση είναι ξεπερασμένη.

«Ταμπέλες οι οποίες κινούνται στο χώρο των ιδεολογικών αναφορών του παρελθόντος δεν έχουν θέση στη σημερινή ΝΔ. Οι πολιτικές μας υπηρετούν τους πολλούς. Μπορέσαμε να συνενώσουμε συμπολίτες μας που δεν μας είχαν ψηφίσει στο παρελθόν και συντάχθηκα με τρόπο που μας επέτρεψαν να φτάσουμε σε πρωτοφανή ποσοστά. Αυτή η ερώτηση ενδεχομένως να είχε νόημα πριν από δύο δεκαετίες. Είμαστε κεντροδεξιό κόμμα. Δεν πρέπει να συμφωνούμε όλοι σε όλα αλλά οι πολλοί να συμφωνούν σε πολλά», ανέφερε.

Για τα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως δεν είναι κάτι καινούργιο αλλά μια πραγματικότητα που υπάρχει εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία. Ο πρωθυπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων ότι σήμερα η Ελλάδα σε σχέση με πριν από 5 χρόνια είναι πιο ισχυρή, έχει πολύ πιο θωρακισμένες Ένοπλες Δυνάμεις, προστατεύει τα σύνορά της αποτελεσματικά. «Θεωρούμε ότι υπηρετούμε την πολιτική του υπεύθυνου πατριωτισμού», επισήμανε.

Ερωτηθείς αν υπάρχει εσωκομματική αντιπολίτευση βουλευτών καθώς η ΝΔ προηγείται με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, ο πρωθυπουργός είπε αρχικά ότι αυτή η μεγάλη απόσταση πρώτου και δεύτερου κόμματος ενδεχομένως να οφείλεται και στην πολιτική που εφάρμοσε η κυβέρνηση.

«Ενδεχομένως να στερήσαμε ζωτικό χώρο από άλλα κόμματα», ανέφερε και σημείωσε πως όταν κυβερνάς για 2η τετραετία και είσαι στον 6ο χρόνο πρωθυπουργικών καθηκόντων, είναι λογικό να υπάρχουν αυξημένες προσδοκίες. «Και βέβαια σε ένα περιβάλλον που δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση, η κυβέρνηση απορροφά όλους τους κραδασμούς. Όσοι φαντάζονται ότι η ΝΔ έχει θέματα συνοχής ή ενότητας είναι βαθιά γελασμένοι. Από τότε που γίναμε κυβέρνηση, οι βουλευτές έχουν καταθέσει πάνω από 6.000 ερωτήσεις. Δεν είδα να γίνονται θέμα. Κρίμα γιατί κάποιες πράγματι αναδεικνύουν ζητήματα που πρέπει να υποπέσουν στην προσοχή των υπουργών οι οποίοι απαντούν. Αυτή είναι η δουλειά των βουλευτών. Μη φαντάζεστε περισσότερα από αυτά που κάποιοι ενδεχομένως θέλουν να βλέπουμε σε μια διαδικασία που είναι η τρέχουσα κοινοβουλευτική διαδικασία», ανέφερε.

Είπε επίσης πως όλα είναι θέματα καθημερινότητας. Για τα κόκκινα δάνεια είπε ότι υπάρχει πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους που προστατεύει τους συμπολίτες μας και δίνει δυνατότητα ρύθμισης ενώ σημείωσε ότι έγιναν πάνω από 20.000 ρυθμίσεις στον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Αναφέρθηκε και στα κόκκινα δάνεια των αγροτικών συνεταιρισμών που έρχεται η κυβέρνηση να λύσει ενώ για την ερώτηση που αφορά τη φαρμακευτική δαπάνη είπε πως είναι εύλογο ζήτημα που το μελετά η κυβέρνηση και έχει ζητήσει από τα αρμόδια υπουργεία να την κοστολογήσουν.

Δήλωσε δε ότι συνέχεια βλέπει βουλευτές καθώς είναι ευκαιρία να αναδειχθούν και τοπικά ζητήματα και αναφέρθηκε στην χθεσινή του επίσκεψη στον Έβρο όπου είπε ότι μίλησε τελευταίος αφού άκουσε τους πάντες.

Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ανέφερε πως η Ελλάδα είναι παράγων σταθερότητας σε μια περιοχή ιδιαιτέρως ασταθής. Είπε πως είμαστε μια χώρα που συνομιλεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη με συνθήκες αξιοπιστίας και τόνισε πως δεν πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη κλιμάκωση της σύγκρουσης. «Φοβάμαι ότι μπορεί να γίνει», συνέχισε ενώ αναφέρθηκε τόσο στην επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ με 200 βαλιστικούς πυραύλους όσο και στην εν ψυχρώ δολοφονία ενός Έλληνας 26 ετών σε τρομοκρατική επίθεση. «Το Ισραήλ έχει προφανώς δικαίωμα να αμυνθεί. Κάνω έκκληση, αυτή η αντίδραση, η οποία είναι αναμενόμενη και σε ένα βαθμό δικαιολογημένη, να μην οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση», σημείωσε ενώ επανέλαβε ότι βιώσιμη και μόνιμη λύση δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν έχουμε λύση στη λογική των δύο κρατών.

Για τα ελληνοτουρκικά ο πρωθυπουργός είπε ότι η Χάγη δεν είναι κοντά και πως ποτέ δεν ήταν κοντά. Είπε ότι θέλουμε να διερευνήσουμε τις παραμέτρους εκείνες ώστε να μπούμε στην ουσιαστική συζήτηση για τη μία διαφορά μας, την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να μπούμε στην ουσία της συζήτησης, ανέφερε και είπε ότι πρόκειται για πρόβλημα που δεν κατάφερε καμία κυβέρνηση να λύσει για 40 χρόνια και αν το λύναμε θα επέφερε μεγάλο στρατηγικό όφελος. «Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί οποιαδήποτε λύση χάριν της λύσης», τόνισε ενώ είπε ότι η διακήρυξη των Αθηνών λέει «έλα να λύσουμε τα προβλήματά μας με γνώμονα το διεθνές δίκαιο». Ο πρωθυπουργός συμπλήρωσε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος στον ΟΗΕ, για τα ελληνοτουρκικά είπε ότι θέλει οριοθέτηση στην Ανατολική Μεσόγειο με γνώμονα το διεθνές δίκαιο ενώ για το Κυπριακό «επανέλαβε πάγιες θέσεις, παντελώς απαράδεκτες που όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και η Κύπρος και ο ΟΗΕ δεν μπορούν να κάνουν αποδεκτές».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων βοηθά στην επίλυση του Κυπριακού και πως η Ελλάδα έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την τριμερή συνάντηση τον Οκτώβριο στη Νέα Υόρκη με τους κ.κ Χριστοδουλίδη και Τατάρ.

Αναφερόμενος στις πολιτικές που υπογραμμίζουν το στόχο της νομιμότητας παντού, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για την εικόνα σήμερα στα γήπεδα, το panic button που έχει σώσει ζωές γυναικών, τη φορολογική συμμόρφωση και ζητήματα Τροχαίας όπου είπε ότι η επόμενη μεγάλη μάχη είναι του κράνους καθώς δεν γίνεται η χώρα να είναι πρωταθλήτρια στις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από τροχαία με δίκυκλα.

Για τη βία των ανηλίκων είπε ότι το φαινόμενο είναι παγκόσμιο και δεν είναι άσχετο με τα προβλήματα της ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι. Επισήμανε ότι αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στον ΟΗΕ για το θέμα ενώ προανήγγειλε πρωτοβουλίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ζητώντας τη συνεργασία και των γονέων και των εκπαιδευτικών και των παιδιών. «Οι γονείς έχουν ευθύνες. Το κράτος δεν μπορεί να υποκαταστήσει το γονιό», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Για την ακρίβεια είπε ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα αποκλιμακώνεται, εκτίμησε ότι η τιμή στο λάδι θα πέσει και τόνισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι η μόνιμη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος και γι'αυτό εξακολουθεί να μειώνει φόρους.

Αναφέρθηκε επίσης στους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες που έχουν οροφές δαπανών και τόνισε πως όποιος εισηγείται αύξηση δαπανών στο πεδία Α θα πρέπει να πει αν θα κόψει από το πεδίο Β.

Ο πρωθυπουργός μίλησε και για το υψηλά ενοίκια και το πρόβλημα στέγασης. Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» και στα προγράμματα για την ανακαίνιση σπιτιών αλλά και στην πριμοδότηση της κυβέρνησης για τη συγκατοίκηση των φοιτητών.

Σχετικά με το πρόσωπο που θα στηρίξει για την προεδρική εκλογή είπε ότι θα το ανακοινώσει στις αρχές του 2025 όπως επιβάλλει το Σύνταγμα, στο τέλος της θητείας της Πρόεδρου. «Όλη αυτή συζήτηση είναι οριακά προσβλητική για τον πρώτο πολίτη της χώρας», ανέφερε.

Σε ερώτηση αν το πρόσωπο θα είναι από τη Δεξιά ή το Κέντρο απάντησε πως «είναι σημαντικό ο ή η Πρόεδρος πάντα να μπορεί να έχει υπερκομμματικά χαρακτηριστικά». Και προσέθεσε: «Η νυν Πρόεδρος ψηφίστηκε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία από τη Βουλή. Δεν νομίζω ότι το πνεύμα του Συντάγματος είναι να επιλεγεί ένας Πρόεδρος ο οποίος να έχει μόνο αμιγώς κομματικά και όχι και θεσμικά χαρακτηριστικά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.