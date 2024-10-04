Δεν θα παραστούν τελικά στους εορτασμούς για τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ. Η ΝΔ έχει ήδη ενημερωθεί για τις προθέσεις τους.

Σημειώνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε προσωπικά με τους κ. Καραμανλή και Σαμαρά για να συμμετάσχουν στην εκδήλωση.

Την τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς είχε επιβεβαιώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την περασμένη Τρίτη.

«Δεν θα μπορούσαν να λείπουν από την επετειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την ίδρυση της ΝΔ οι δύο πρώην πρωθυπουργοί», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, δηλώνοντας πως δεν είναι αρμόδιος να απαντήσει, αν θα παρευρεθούν ή όχι.

Η απουσία των δύο πρωθυπουργών από τα 50α «γενέθλια» του κόμματος έρχεται στον απόηχο των αιχμηρών τοποθετήσεών τους σε εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο, τον περασμένο Ιούνιο.

Πηγή: skai.gr

