Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ επιτέθηκε σήμερα στον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ επειδή επεμβαίνει στην ευρωπαϊκή πολιτική, κατηγορώντας τον ότι υπονομεύει τη δημοκρατία.

«Η διεθνής άκρα δεξιά, στην οποία αντιστεκόμαστε εδώ και χρόνια στην Ισπανία, υπό την ηγεσία στην προκειμένη περίπτωση του πλουσιότερου ανθρώπου στον πλανήτη, επιτίθεται ανοικτά στους θεσμούς μας, υποδαυλίζει το μίσος και υποστηρίζει ανοικτά τους κληρονόμους του Ναζισμού στη Γερμανία», δήλωσε ο Σάντσεθ για τον Μασκ χωρίς να τον κατανομάσει.

Ο Σάντσεθ έκανε δηλώσεις στη Μαδρίτη σε εκδήλωση για τα 50 χρόνια από το θάνατο του δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο.

Ο Μασκ, ο οποίος πρόκειται να υπηρετήσει ως εξωτερικός σύμβουλος στην αμερικανική κυβέρνηση κατά την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, ασχολήθηκε με τις ισπανικές υποθέσεις την Κυριακή, σχολιάζοντας στο X σχετικά με ένα άρθρο που ανέφερε ότι οι καταδίκες για βιασμό στη βορειοανατολική ισπανική περιφέρεια της Καταλονίας αφορούν κυρίως ξένους.

Ο Σάντσεθ δήλωσε πως η δημοκρατία είναι εύθραυστη και βρίσκεται αντιμέτωπη με μια υπαρξιακή απειλή.

«Αν μας διδάσκει κάτι η ιστορία, είναι ότι η ελευθερία δεν κατακτάται διαπαντός», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

