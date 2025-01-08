«Θεωρώ ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί να είναι ένα πρόσωπο που είναι αποτέλεσμα ούτε παζαριών ούτε ισορροπιών» τόνισε σε τηλεοπτική της συνέντευξη η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφορικά με την προεδρική εκλογή.

«Δεν είναι ένα πρόσωπο που κατευνάζει ανησυχίες ή εγγυάται πειθήνια εφαρμογή κυβερνητικών πολιτικών. Πρέπει να είναι ένα πρόσωπο που να ξέρουμε όλοι ότι την κρίσιμη στιγμή θα επιλέξει το κοινωνικό συμφέρον και τη δημοκρατία και για αυτό θα πρέπει να έχει δώσει εξετάσεις στη ζωή του. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι πολιτικό πρόσωπο και δεν πιστεύω ότι προσφέρετια η θέση αυτή για συνταξιοδοτική αποκατάσταση πολιτικών προσώπων», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε.

Όταν μάλιστα ρωτήθηκε για το όνομα, η κ. Κωνσταντοπούλου δήλωσε πως βρίσκεται σε μια «σύνθετη θέση», λέγοντας:

«Από τη μία πλευρά είμαι αρχηγός ενός κοινοβουλευτικού κόμματος με 6 βουλευτές, οπότε δεν μπορούμε εμείς ούτε να επιλέξουμε ούτε να καθορίσουμε την επιλογή. Έχω άποψη, βέβαια η άποψή μου δεν είναι επίσημη πρόταση, γιατί για να κάνεις επίσημη πρόταση πρέπει να έχεις ρωτήσει τον ενδιαφερόμενο. Θεωρώ όμως ότι μια προσωπικότητα στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας που εξασφαλίζει αυτά τα οποία όλοι θα θέλαμε και όλοι οι πολίτες ζητούν είναι ο πατέρας μου ο Νίκος Κωνσταντόπουλος. Είναι ένας αυτόνομος πολιτικός άνδρας και φυσικά η πορεία του δεν προσδιορίζεται από το τι πιστεύω εγώ. Πρόκειται για ένα πρόσωπο που έχει δώσει δείγμα γραφής διαχρονικά».

