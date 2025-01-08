Βελόπουλος: «Να προσκληθεί ο Ίλον Μασκ να μιλήσει στη Βουλή» – Η επιστολή στον Τασούλα

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα, με την οποία ζητεί να προσκληθεί ο Ίλον Μασκ στη Βουλή, προκειμένου να εκφωνήσει ομιλία.

Αναλυτικά η επιστολή του Κ. Βελόπουλου:

Προς: Τον κ. Πρόεδρο της Βουλής κο. Κωνσταντίνο Τασούλα

Κοινοποίηση προς: α) τον Πρωθυπουργό

β) τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων

γ)τους Έλληνες βουλευτές

δ) τον γενικό διευθυντή και επικεφαλής τεχνολογικής ανάπτυξης της εταιρείας διαστημικής τεχνολογίας SpaceX Ίλον Μασκ

Θέμα: «Πρόσκληση στον κ. Ίλον Μασκ, προκειμένου να εκφωνήσει ομιλία στη Βουλή των Ελλήνων»

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Ο επιχειρηματίας κ. Ίλον Μασκ, ο οποίος πρόκειται να αναλάβει επιτελική θέση στη νέα κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπό την προεδρία του κ. Ντόναλντ Τραμπ, ηγείται -κατά την άποψη της Ελληνικής Λύσης- της παγκόσμιας προσπάθειας για την ελευθερία του λόγου, της έκφρασης και της ελεύθερης διάδοσης ιδεών, στοιχεία τα οποία αποτελούν την πεμπτουσία της Δημοκρατίας. Θεωρούμε εθνικά επωφελή, εάν όχι επιβεβλημένη, την πρόσκληση του κ. Ίλον Μασκ, προκειμένου να απευθύνει ομιλία στη Βουλή των Ελλήνων, ώστε η Ελλάδα να διαμηνύσει διεθνώς ότι, ως κοιτίδα της Δημοκρατίας, παραμένει και ο κύριος θεματοφύλακας αυτής.

Επιπλέον, το γεγονός ότι ο κ. Ίλον Μασκ διαθέτει Κλασσική Παιδεία, έχει εκφραστεί υπέρ της Ελλάδας και της Ελληνικής ιστορίας σε πολλές δημόσιες αναφορές του, έχοντας μάλιστα στηλιτεύσει το δημογραφικό πρόβλημα που πλήττει την πατρίδα μας, καθιστά την πρόταση μας ηθικά επιβεβλημένη και εθνικά επωφελή, πέραν κάθε αμφισβήτησης.

Πέραν τούτου, η ρηξικέλευθη επιχειρηματική δράση του κ. Μασκ στον τομέα των νέων τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης και ειδικά της ανάπτυξης δορυφορικών επικοινωνιών, είναι λαμπρά πεδία συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο, ώστε η Ελλάδα να αναπληρώσει το χαμένο έδαφος και την υστέρησή της στους συγκεκριμένους τομείς, λόγω των εγκληματικών επιλογών που άφησαν τη χώρα μας χωρίς δορυφόρο!

Ελπίζουμε πραγματικά ότι αυτή η μοναδική για την Ελλάδα ευκαιρία να επιδείξει έμπρακτη εξωστρέφεια σε μια κρίσιμη -εθνικά και παγκόσμια- συγκυρία, δεν θα χαθεί, εξ αιτίας μικροκομματικών σκοπιμοτήτων και «φοβίας». Άλλωστε, εάν υπάρχει ένα Έθνος που δεν «φοβάται» την αλήθεια, αυτό είναι το Ελληνικό.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Η παρούσα επιστολή κοινοποιείται στους αρχηγούς των κομμάτων και όλους τους Έλληνες βουλευτές, αναμένοντας την θετική τους ανταπόκριση, προκειμένου η πρόταση μας να γίνει αποδεκτή από τον πρόεδρο της Βουλής.

Πηγή: skai.gr

