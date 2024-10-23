«Να μη συμπεριφέρεται σαν κακομαθημένο παιδί», ανέφερε ο Νίκος Παππάς, απαντώντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος αποχώρησε από τη Βουλή κατά την ομιλία του.

Υπενθυμίζεται ότι στους λόγους για τους οποίους αποχώρησε κατά την ομιλία του Νίκου Παππά στη Βουλή, αναφέρθηκε κατά τη δευτερολογία του από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, αποχώρησε διότι δεν αναγνωρίζει ως εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης έναν πολιτικό καταδικασμένο με 13-0 από το ειδικό δικαστήριο.

Ειδικότερα, ο Νίκος Παππάς ανέφερε:

«Κ. πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω γιατί έχετε τηρήσει την κοινοβουλευτική τάξη ακόμα και σε στιγμές που σας άσκησα κριτική δημοσίως. Βλέπετε ότι αυτό δεν είναι το μέτρο για όλους μας. Περίμενα και ξέραμε ότι την υπόθεση του δικαστηρίου θα την χρησιμοποιήσει και θα την εργαλειοποιήσει και δεν περιμέναμε αυτό το δηλωμένο θεσμικό ατόπημα. Δεν χρειάζεται να με συμπαθεί, έχει ο ίδιος ιστορικό προσπαθειών ανάμειξης στα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Τώρα θέλει να επιλέγει και το ποιος και με ποιον τρόπο θα είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρώτον να μην συμπεριφέρεται σαν κακομαθημένο παιδί. Με τη σημερινή του στάση την ώρα που μιλά ο πρόεδρος αποδεικνύει ότι είναι ασεβής προς τον ΚτΒ και το Σύνταγμα, δειλός γιατί δεν είναι στην αίθουσα να μας αντιμετωπίσει και ενοχικός κύριοι της κυβέρνησης. Και ξέρετε γιατί;

Και προσέθεσε: «Γιατί εφαρμόζει τον νόμο για τις τηλεοπτικές άδειες ανελλιπώς από το 2019. Θα ήταν πιο λειτουργικό, μεταξύ μας όταν μιλάμε για αυτό να μη μιλάμε για τον νόμο Παππά, να μιλάμε για τον νόμο Μητσοτάκη – Παππά. Η σημερινή του κίνηση είναι ένα στίγμα για την παράταξή σας. Δεν υποχρεούται να συμπαθεί κανένας. Το ποιος θα εκπροσωπεί την αξιωματική αντιπολίτευση στο κοινοβούλιο δεν είναι δική του δουλειά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.