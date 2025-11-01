Την αντίθεση του στο ξαφνικό κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, εξέφρασε το Σάββατο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Σε δήλωσή του σημειώνει ότι η απόφαση πρέπει να επαναξεταστεί, καθώς αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση της αναγκαίας παρουσίας του κράτους.

Η δήλωση Σαμαρά

«Η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ πρέπει να επανεξεταστεί.

Γιατι ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχέδια μιας επιχείρησης. Ιδιαίτερα όταν σήμερα η ελληνική επαρχία - και ιδίως η ακριτική Ελλάδα- αναζητά με κάθε τρόπο το αντίδοτο στην εγκατάλειψη.

Να καταλάβουν λοιπόν οι υπεύθυνοι, ότι μια τέτοια απόφαση αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση της αναγκαίας παρουσίας του κράτους, πολύ περισσότερο ανάμεσα στους πιο αδύναμους»

Πηγή: skai.gr

