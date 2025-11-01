Λογαριασμός
Συνάντηση του ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη με τον ομόλογό του της Ιορδανίας στη Μανάμα

Συζήτησαν, μεταξύ άλλων, το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, τη σημασία της διατήρησης της κατάπαυσης του πυρός και την ανάγκη παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας

Γεραπετρίτης - Safadi

Με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας, Ayman Al Safadi συναντήθηκε σήμερα στη Μανάμα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις περιφερειακές εξελίξεις, το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, τη σημασία της διατήρησης της κατάπαυσης του πυρός και την ανάγκη παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Γιώργος Γεραπετρίτης διπλωματία διμερείς σχέσεις εξωτερική πολιτική Μέση Ανατολή Ιορδανία
