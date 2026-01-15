Τον Φεβρουαρίο θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κοιτάμε ημερομηνίες, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου.

Ερωτηθείς από τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη για το τι μπορούμε να περιμένουμε από τη συνάντηση των δύο ηγετών, ο Χακάν Φιντάν υπογράμμισε «να λύσουμε μόνιμα το πρόβλημα του Αιγαίου».

Ο διάλογος του Μανώλη Κωστίδη με τον Χακάν Φιντάν

Κύριε υπουργέ, είμαι ο Μανώλης Κωστίδης από την εφημερίδα Καθημερινή και τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Μιλήσατε για τη συνάντηση των δυο ηγετών. Ποια είναι η προσδοκία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σε σχέση με πριν 1.5 -2 χρόνια από την εποχή που αναλάβατε το υπουργείο, σήμερα ας μην πούμε ένταση, όμως υπάρχει κάποια αναταραχή των ήρεμων νερών. Υπάρχουν δηλώσεις και από την Τουρκία και από την Ελλάδα προκαλούν ερωτήματα. Τι μπορούμε να προσδοκάμε από τη συνάντηση Μητσοτάκη Eρντογάν; Με τον κύριο Γεραπετρίτη έχετε καλές σχέσεις, και ο ίδιος το αναφέρει αυτό, έχει δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης, τι μπορούμε να περιμένουμε ως επόμενο βήμα.



Χακάν Φιντάν:



Λέμε το προηγούμενο η το επόμενο βήμα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο βήμα. Να έχουμε την πρόθεση τη βούληση για την επίλυση του προβλήματος θα κάτσουμε και δεν θα σηκωθούμε από το τραπέζι μέχρι την επίλυση του. Κι αυτό είναι η επίλυση του προβλήματος κυρίως του Αιγαίου. στο ζήτημα των χωρικών υδάτων και της υφαλοκρηπίδας έχουμε μια θέση αν δείτε την ηγεσία τους ο πρόεδρος μας έχει όραμα και βούληση για την επίλυση του ζητήματος. Όμως ο εσωτειρικές πολιτικές ισορροπίες της Ελλάδας δεν δίνουν τη δυνατότητα στους ηγέτες να βάλουν την υπογραφή τους σε λύση. Εμείς επιθυμούμε ουσιώδεις συναντήσεις, όχι μόνο διερευνητικές επαφές αλλά να προχωρήσουμε περισσότερο, και αυτό το πρόβλημα να του λύσουμε οριστικά. Πρέπει όμως να υπάρχει βούληση και η εσωτερική πολιτική να μπει σε παρένθεση σε σχέση με την εξωτερική πολιτική.

«Όχι σε επίθεση στο Ιράν»

O Τούρκος ΥΠΕΞ επισήμανε σε άλλες δηλώσεις του την αντίθεση της Άγκυρας στο σενάριο επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν. H Τουρκία αντιτίθεται σε «οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση κατά του Ιράν» είπε, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη πρέπει να λύσει τα «δικά της εσωτερικά προβλήματα μόνη της».

«Είναι επίσης προς το συμφέρον μας το Ιράν να επιλύσει τα προβλήματά του με βασικούς διεθνείς παράγοντες και να αποφύγει σενάρια αστάθειας που θα μπορούσαν να εξαπλωθούν σε ολόκληρη την περιοχή».

Πιστεύω, προειδοποίησε ο Χακάν Φιντάν, ότι η μεγάλης κλίμακας αστάθεια στο Ιράν θα ήταν πολύ πέρα ​​από την ικανότητα της περιοχής να την απορροφήσε

«Η πιθανότητα επανάληψης τέτοιων ενεργειών (ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν) δεν είναι κάτι που εγκρίνουμε».

Συριακό

Η Τουρκία ελπίζει ότι τα προβλήματα στη Συρία μπορούν να επιλυθούν ειρηνικά, αλλά αν όχι, βλέπω τη χρήση βίας από τη συριακή κυβέρνηση ως επιλογή, δήλωσε δε ο Φιντάν για τις φιλοκουρδικές δυνάμεις YPG/SDF.

«Η σταθερότητα (στη Συρία) πρέπει να διασφαλιστεί το συντομότερο δυνατό μέσω της εφαρμογής της συμφωνίας της 10ης Μαρτίου. Εάν οι YPG/SDF επιθυμούν να επιδείξουν καλή πίστη, πρέπει να επιδιώξουν μια λύση που βασίζεται στη διπλωματία και τον διάλογο».

Το «ισλαμικό ΝΑΤΟ»

Ο Τούρκος υπουργός δήλωσε την Πέμπτη ότι έχουν διεξαχθεί συνομιλίες για μια πιθανή αμυντική συμφωνία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, αλλά δεν έχει υπογραφεί συμφωνία.

Απαντώντας στη συνέντευξη Τύπου ο Φιντάν επεσήμανε την ανάγκη, όπως είπε, για ευρύτερη περιφερειακή συνεργασία και εμπιστοσύνη και πρόσθεσε ότι τα περιφερειακά ζητήματα θα μπορούσαν να επιλυθούν εάν οι εμπλεκόμενες χώρες «είναι σίγουρες η μία για την άλλη».

