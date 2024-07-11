«Σκοπός μας είναι, να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις νέες απαιτήσεις της αγοράς και στο τουριστικό μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης, με σεβασμό στο περιβάλλον και στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών», ανέφερε η υφυπουργός Ανάπτυξης, Έλενα Ράπτη, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου «Ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και της τουριστικής εκπαίδευσης, επικαιροποίηση του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος των ξεναγών και των χρονομεριστικών μισθώσεων, ρυθμίσεις τουριστικών φορέων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση του τουρισμού».

Η κ. Ράπτη υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο αποτελεί το προϊόν του διαλόγου με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους κοινωνικούς εταίρους, με τους επαγγελματίες του χώρου, γιατί ο τουρισμός είναι ένα συλλογικό προϊόν που απαιτεί στενή και ολιστική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών. Στόχος των νέων διατάξεων, όπως είπε, είναι η διαμόρφωση του νέου τουριστικού μοντέλου που στηρίζεται στην ανταγωνιστικότητα, στην καινοτομία, στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, με όρους ποιότητας και βιωσιμότητας.

«Υπερψηφίζοντας τις προτεινόμενες διατάξεις λέτε 'ναι΄ στη δυνατότητα των τοπικών κοινωνιών να αξιοποιήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, λέτε 'ναι' στην προστασία και τη διασφάλιση του επαγγέλματος των ξεναγών και των ποιοτικών ξεναγικών υπηρεσιών που επί δεκαετίες προσφέρουν, λέτε 'ναι' στην ενίσχυση των σχολών τουρισμού, λέτε ΄ναι΄ στο να αποκτήσουν οι σπουδάστριες και οι σπουδαστές μας ίσα δικαιώματα με τους υπόλοιπους σπουδαστές», είπε η υφυπουργός Τουρισμού απευθυνόμενη στα βουλευτικά έδρανα και πρόσθεσε: «Υπερψηφίζοντας τις προτεινόμενες διατάξεις, ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο μας για τη λειτουργία ενός καινοτόμου ποιοτικού, βιώσιμου και ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος που θα αναδείξει τη χώρα μας σε παγκόσμιο προορισμό και θα φέρει σταθερά και μακροπρόθεσμα οφέλη στις τοπικές κοινωνίες και την εθνική οικονομία».

Η κ. Ράπτη ανέφερε ότι με το νομοσχέδιο, το επάγγελμα του ξεναγού ορίζεται με σαφήνεια και διακρίνεται από το έργο των συνοδών, με σκοπό, τόσο την προστασία των ίδιων των ξεναγών, όσο και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους τουρίστες. Σε σχέση με το νέο πλαίσιο για την τουριστική εκπαίδευση, υπογράμμισε ότι στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι να εφοδιαστούν οι σπουδαστές με πραγματικές δεξιότητες και γνώσεις.

«Χορηγούμε ειδική σπουδαστική ταυτότητα στους σπουδαστές των ΑΣΤΕ για να έχουμε τις ίδιες κοινωνικές παροχές με τους φοιτητές των ΑΕΙ. Είναι ζητήματα κοινωνικής πολιτικής που θα ανακουφίσουν τους σπουδαστές μας, αλλά και τις οικογένειές τους και τα οποία για πρώτη φορά επιλύονται σήμερα με τις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου. Ενισχύουμε τους αποφοίτους των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης σε Ρόδο και Κρήτη με δικαίωμα ακαδημαϊκής εξέλιξης στο επίπεδο 6. Προσφέρουμε πλέον διέξοδο για ακαδημαϊκή εξέλιξη των αποφοίτων ΑΣΤΕ για μεταπτυχιακά, διδακτορικά και Erasmus», είπε η Έλενα Ράπτη και πρόσθεσε ότι ρυθμίζονται για πρώτη φορά διαδικασίες μόνιμων προσλήψεων σε ΑΣΤΕ και ΣΑΕΚ Τουρισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

