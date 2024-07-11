Πολάκης για μήνυση και αγωγή Γεωργιάδη

Απάντηση στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη για τη μήνυση και αγωγή που κατέθεσε εναντίον του, δίνει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Παύλος Πολάκης.

Στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο κ. Πολάκης αναφέρει: "Όπως έμαθα χθες μέσω της σχετικής του ανάρτησης, ο κ. Γεωργιάδης κατέθεσε μήνυση εναντίον μου, ενώ όπως ισχυρίζεται θα ακολουθήσει και αγωγή.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, 'ελπίζω να μην ζητήσει να κρυφτεί πίσω από τη βουλευτική ασυλία'. Για να συνεχίσει απειλώντας τους πάντες γράφοντας: 'νέα μήνυση και αγωγή θα καταθέτω πλέον κάθε φορά που κάποιος αμφισβητεί την ηθική μου συγκρότηση'".

Ακολούθως, απαντά στον κ. Γεωργιάδη επισημαίνοντας:

"Πρώτον, άλλοι είναι αυτοί που κρύβονται πίσω από τη Βουλευτική τους ασυλία και όχι εγώ, που πρέπει να έχω το κοινοβουλευτικό ρεκόρ σε αιτήσεις άρσης της ασυλίας μου.

Δεύτερον, την ηθική σου συγκρότηση 'Αδωνι Γεωργιάδη δεν την αμφισβητεί όποιος γράφει κάτι που δε σου αρέσει, την αμφισβητεί ο φίλος σου Κολομπανί ο οποίος με εταιρεία φάντασμα πήγε να πάρει 737.201 Euro από το Υπουργείο Ανάπτυξης με εσένα Υπουργό, την αμφισβητούν οι συνεργάτες σου Πουλής και Θεοφιλάτου που δικάζονται για τις 22 παράνομες προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ οι οποίες ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο κατά 250.000 Euro (υπάρχει και άλλη δίκη για 74 παράνομες προσλήψεις), την αμφισβητεί η παράξενη αλλαγή στάσης του ΕΟΔΥ ο οποίος με το που έγινες υπουργός άλλαξε την απόφαση του ΔΣ ώστε να μην παραστεί στη δίκη για να υπερασπιστεί το συμφέρον του οργανισμού, την αμφισβητεί τέλος το γεγονός ότι έχεις διορίσει ως μετακλητή υπάλληλο την Α. Θεοφιλάτου και ως ειδικό σύμβουλο τον Σ. Πουλή, δηλαδή δυο υπόδικους για πράξεις κακουργηματικής απιστίας. 'Αλλωστε, αν δεν είχαν γίνει δυο εκλογικές αναμετρήσεις το 2015, θα είχες πάει κατηγορούμενος για κακουργηματική απιστία και τεράστια ζημία του δημοσίου για τις Υπουργικές Αποφάσεις τιμολόγησης των φαρμάκων που είχες υπογράψει το 2013-2014, όπως και για τους διορισμούς μετακλητών σου ως υπαλλήλων του ΚΕΕΛΠΝΟ".

Στην συνέχεια καταλογίζει στον κ. Γεωργιάδη ότι "η οργανωμένη προσπάθεια που ξεκίνησε το 2019, με τις συνεχείς μηνύσεις και αγωγές εναντίον μου και τις ατελείωτες άρσεις ασυλίας που έρχονται στη Βουλή για εμένα, ως στόχο έχει να σταματήσω να ενοχλώ".

Κλείνοντας διαβεβαιώνει ότι "τόσο εγώ, όσο και ο τομέας Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν πρόκειται να σταματήσουμε την προσπάθεια, αντιθέτως θα συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

