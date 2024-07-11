Πρώτη με 29,7% στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή παραμένει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τα ευρήματα δημοσκόπησης της MRB για το Open. H ΝΔ ανακάμπτει δημοσκοπικά, έχοντας υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ (14,5%), που προηγείται με 1,2% του ΠΑΣΟΚ (13,3%).

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας παραμένει μακράν η ακρίβεια με 62,4%, με δεύτερη την υγεία με 43,1%:

«Έχουμε ξεπεράσει το επίπεδο της ακρίβειας και έχουμε πλέον σοβαρά φαινόμενα αισχροκέρδειας και κερδοσκοπίας» εκτιμά το 80,6%, μια αύξηση 7,3% συγκριτικά με την προηγούμενη δημοσκόπηση.

Tα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων δεν αντιμετωπίζουν το θέμα καθόλου/σχεδόν καθόλου αναφέρει το 67,3% των ερωτηθέντων, αύξηση 16,9% σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση, ακριβώς το ποσοστό με το οποίο μειώθηκαν όσοι εκτιμούν ότι τα μέτρα αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά από τα μέτρα, ή έστω μερικώς.

Σημειώνεται ότι συνολικά το 50,7% των ερωτώμενων θεωρεί ότι αν κάποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης βρισκόταν στην εξουσία θα διαχειριζόταν το ίδιο κακά, μάλλον χειρότερα, ή σίγουρα χειρότερα το θέμα της ακρίβειας, έναντι του 42,6% που θεωρεί ότι θα τα πήγαινε το ίδιο καλά, μάλλον καλύτερα, ή σίγουρα καλύτερα.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός αναδεικνύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28,3%, πάντως με μείωση 7,9 ποσοστιαίων μονάδων. Δεύτερος ο Στέφανος Κασσελάκης με 10,6% με αύξηση 3,3%, ενώ τρίτος ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,3% με μείωση 3,7%.

Πηγή: skai.gr

