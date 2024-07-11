Δεν χρειάστηκαν παρά 24 ώρες μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, και η τουρκική πλευρά άρχισε πάλι να προκαλεί. Σε ανακοίνωσή της η τουρκική ακτοφυλακή χαρακτηρίζει τη Ζουράφα τουρκική, υποστηρίζει πως ανήκει στο Τσανάκκαλε και τονίζει πως το λιμενικό της την υπερασπίζεται.

Αφορμή στάθηκε το επεισόδιο με το σκάφος του Λιμενικού, το οποίο συγκρούστηκε με το τουρκικό αλιευτικό βορειοανατολικά της βραχονησίδας Ζουράφα, το πρωί της Πέμπτης.

Όπως αναφέρει το Λιμενικό, τις πρωινές ώρες σήμερα, ένα πλωτό περιπολικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε ένα τουρκικό αλιευτικό (Α/Κ) σκάφος να αλιεύει εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά βραχονησίδας Ζουράφα.

Κατά την προσπάθεια ελέγχου του αλιευτικού ο κυβερνήτης του τουρκικού σκάφους πραγματοποίησε απότομη αλλαγή πορείας με αποτέλεσμα την επακόλουθη σύγκρουση των δύο σκαφών.

Στη συνέχεια το αλιευτικό αποχώρησε με κατεύθυνση προς τα τουρκικά παράλια, ενώ το πλωτό του Λιμενικού παρέμεινε στην περιοχή για την εκτίμηση των ζημιών και την παροχή βοήθειας στο αλιευτικό. Μετά την απομάκρυνση του τούρκικου αλιευτικού, το σκάφος του Λιμενικού επέστρεψε στο λιμάνι της Σαμοθράκης, όπου διαπιστώθηκαν μικρές υλικές ζημιές στο πρωραίο τμήμα του.

Τι αναφέρει η τουρκική ακτοφυλακή

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι:

"Στις 11 Ιουλίου, στις 11:25 π.μ., αναφέρθηκε ότι αλιευτικό σκάφος με τουρκική σημαία το οποίο έφερε την ονομασία “Kızılelma-1”, ψάρευε ανοικτά του Φάρου της Ζουράφας στην περιοχή Çanakkale’s Gökçeada, όταν παρενοχλήθηκε από την ελληνική ακτοφυλακή, η οποία ήρθε στο σημείο, πέρασε κοντά από το αλιευτικό προκαλώντας του υλικές ζημιές, καθώς το χτύπησε στην μπροστινή αριστερή πλευρά. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως 4 σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής.

Διαπιστώθηκε ότι η ελληνική ακτοφυλακή απομακρύνθηκε γρήγορα από το σημείο, ενώ τα σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής κατευθύνονταν προς τα εκεί, ότι δεν υπήρχαν σκάφη της ελληνικής ακτοφυλακής γύρω από το περιστατικό κατά τη διάρκεια των ερευνών που ακολούθησαν, ότι τα μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αλιευτικό τραυματίστηκαν ελαφρά από σπασμένα τζάμια αποτέλεσμα της σύγκρουσης. Το αλιευτικό ρυμουλκήθηκε και οδηγήθηκε στο λιμάνι Gökçeada.

Οι έρευνες για το συμβάν συνεχίζονται

Η Τουρκική ακτοφυλακή συνεχίζει στο καθήκον της να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα στις θάλασσες της χώρας, εντός των τουρκικών ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας, 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα."





O ψαράς φαίνεται πάντως πως την ίδια στιγμή ενημέρωσε και τον Gem Gurdeniz, τον θιασώτη της γαλάζιας πατρίδας ο οποίος δεν έχασε χρόνο και ανέβασε tweet όπου (σύμφωνα με ανεπίσημη μετάφραση) μεταξύ άλλων λέει:

Προσοχή, αυτό το tweet δημοσιεύτηκε μετά από ένα τηλεφώνημα. Μόλις τώρα, στις 11.44, ο İlker Özdemir, πατριώτης της γαλάζιας πατρίδας, από την Gökçeada, ένας ψαράς που έχει σταθεί απέναντι στην ελληνική ακτοφυλακή στη Ζουράφα στο Βόρειο Αιγαίο και έχει υπερασπιστεί τα δικαιώματά μας, μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι ένα σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής χτύπησε το σκάφος του σε απόσταση 3 μιλίων από τη βραχονησίδα Ζουράφα και το έκανε να πάρει νερά. Μετά από ένα λεπτό το τηλέφωνο αποσυνδέθηκε. Δεν γνωρίζω αν το σκάφος του βυθίστηκε ή όχι. 3 Φεβρουαρίου 2022, ένα ελληνικό σκάφος είχε απειλήσει να βυθίσει τον ψαρά μας. Είμαι βέβαιος ότι τα σκάφη του Λιμενικού μας Σώματος κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο στο σημείο.

Dikkat bu tweet bir telefon görüşmesi üzerine yayınlanmıştır. Az önce saat 1144'de Gökçeada'lı mavi vatan sevdalısı, bugüne kadar Yunan Sahil Güvenliğine bize ait Kuzey Ege'de Zürefa Kayalıklarında tavır koyan ve hakkımızı savunan balıkçı İlker Özdemir beni aradı ve Zürafa…

