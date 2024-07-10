Την κήρυξη απεργίας, για την Πέμπτη 11 Ιουλίου από τις 6:00 μέχρι τις 20:00 της ίδιας μέρας, ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών απορρίπτοντας το νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού. Όπως αναφέρει, το νομοσχέδιο υποβαθμίζει την εκπαίδευση και το επάγγελμα των ξεναγών της Ελλάδας, και στρώνει τον δρόμο για τον επερχόμενο «αφύλακτο» τουρισμό.

Οι ξεναγοί κάνουν λόγο για «υποβάθμιση του επαγγέλματός» τους, ζητώντας μεταξύ άλλων την αναβάθμιση των Σχολών Ξεναγών, μείωση του ετήσιου μέγιστου δυνατού αριθμού διεξαγωγής των δίμηνων ταχύρρυθμων σεμιναρίων και την κατάργηση της δυνατότητας διεξαγωγής αυτών από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

«Ξενάγηση, χωρίς σοβαρή εκπαίδευση, χωρίς παιδεία, χωρίς εμπειρία, χωρίς προστασία της έννοιας και του επαγγέλματος δεν νοείται» σημειώνεται.



Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας αναλυτικά:

«Το Υπουργείο Τουρισμού εισηγείται προς τη Βουλή για ψήφιση νομοσχέδιο με το οποίο επιχειρεί «εκσυγχρονισμό» του επαγγέλματος του ξεναγού. Ανάμεσα σε άλλα με τον προτεινόμενο ορισμό του ξεναγού περιορίζει το έργο του σε κλειστούς και περίκλειστους χώρους, παρά το γεγονός ότι η ιστορία, τα αξιοθέατα και ο πολιτισμός της Ελλάδας δεν είναι «περιχαρακωμένα». Ταυτόχρονα οι προσπάθειες και προτάσεις των ξεναγών για ενίσχυση του ελέγχου των παρανόμων ξεναγήσεων δεν εισακούονται ενώ ακόμη και το έργο της Σχολής Ξεναγών υποβαθμίζεται.

»Οι ξεναγοί όλης της χώρας, από την πρώτη στιγμή εκφράσαμε την αντίθεση και αντίρρησή μας σε αυτό τον «εκσυγχρονισμό». Και παρά τις αλλεπάλληλες συζητήσεις με το Υπουργείο Τουρισμού, παρά την ανάπτυξη των θέσεων μας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, παρά τις όποιες απόπειρες σύγκλισης, υπάρχουν σημαντικά σημεία απόκλισης, με αποτέλεσμα, στο παρά πέντε της ψήφισης του νομοσχεδίου, οι Ξεναγοί να βρίσκονται σε αναβρασμό, καθώς δεν υπάρχει καμιά διασφάλιση για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ξενάγησης και για το μέλλον του επαγγέλματος του ξεναγού.

»Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας περί ξεναγών, σε μία χώρα με δεκάδες εκατομμύρια τουριστών κάθε χρόνο, δεν μπορεί να σημαίνει υποβάθμιση του έργου τους. Δεν μπορεί στο όνομα της «ανταγωνιστικότητας» να υποκαθίσταται η ξενάγηση από τη «συνοδεία».

»Ξενάγηση, χωρίς σοβαρή εκπαίδευση, χωρίς παιδεία, χωρίς εμπειρία, χωρίς προστασία της έννοιας και του επαγγέλματος δεν νοείται.

»Συνεπώς διατρανώνουμε την αντίθεσή μας στην υποβάθμιση του επαγγέλματός μας και στην υποκατάστασή του από υπηρεσίες μη καταλλήλων προς τούτο προσώπων και ζητούμε:



»α) την αναγνώριση του σημαντικά πολυδιάστατου και πολύπλευρου ρόλου του ξεναγού, μέσα από τα προτάσεις μας για τον ορισμό του.



»β) την ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση των Ξεναγών: αναβάθμιση των Σχολών Ξεναγών, μείωση του ετήσιου μέγιστου δυνατού αριθμού διεξαγωγής των δίμηνων ταχύρρυθμων σεμιναρίων και την κατάργηση της δυνατότητας διεξαγωγής αυτών από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

γ) την πάταξη του φαινομένου των παράνομων ξεναγήσεων



»Έστω και την τελευταία στιγμή, καλούμε το Υπουργείο, την Κυβέρνηση, τη Βουλή των Ελλήνων, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αναγνωρίσουν έμπρακτα τη σημασία του επαγγέλματος του Ξεναγού, ο οποίος αποτελεί τον -κυριολεκτικά- ζωντανό εκπρόσωπο της Ελλάδας στους επισκέπτες της».

