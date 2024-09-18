Στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, στη Βουδαπέστη, συμμετείχε στις 17 Σεπτεμβρίου υφυπουργός Ανάπτυξης Ζωή Ράπτη.

Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου, η Υφυπουργός Ανάπτυξης τοποθετήθηκε στην πρώτη ενότητα της συνεδρίασης αναφορικά με την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας μέσω της έρευνας και της καινοτομίας και τη μείωση του κατακερματισμού στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ) και τόνισε μεταξύ άλλων:

«Όλοι συμφωνούμε στον κρίσιμο ρόλο των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα, σεβόμενοι τις κοινές ευρωπαϊκές προτεραιότητες και αξίες μας.

Η Ελλάδα παραμένει αφοσιωμένη στον στόχο της επίτευξης υψηλότερης χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας, σύμφωνα και με την πρόσφατη έκθεση του Draghi. Επίσης, υποστηρίζουμε την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων

στην έρευνα και την καινοτομία, καθώς και τη διαμόρφωση ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και deep tech spin offs.Τα τελευταία χρόνια υιοθετήσαμε σειρά μέτρων, τα οποία πρόκειται να επεκταθούν περαιτέρω, όπως η παροχή φορολογικών κινήτρων, η μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων και η ενθάρρυνση της εμπορικής εκμετάλλευσης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας».

Η Υφυπουργός Ανάπτυξης επεσήμανε ακόμη τη σημασία των διμερών συνεργασιών, ως μέσο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και εξέφρασε την υποστήριξη της χώρας μας για τη συνέχιση και στο επόμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο

των μέτρων του widening, που αποτελεί τμήμα του Horizon Europe και στοχεύει να ενισχύσει, μέσω της συνεργασίας, τις επιδόσεις των χωρών που έχουν επιλεγεί, στην έρευνα και καινοτομία και να μειώσει το χάσμα από τα κράτη μέλη με υψηλές

επιδόσεις.

Αναφερόμενη, τέλος, στην Ατζέντα Πολιτικής για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας 2025-2027 τόνισε:

«Οι συζητήσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στην υλοποίηση μιας Ατζέντας Πολιτικής για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας 2025 – 2027 με σαφώς ορισμένους στόχους και συναφείς δράσεις, η οποία θα συνεισφέρει στις τρέχουσες πολιτικές προτεραιότητες της Ευρώπης, ήτοι στη διεθνή ανταγωνιστικότητα, στην ασφάλεια και στη βιωσιμότητα. Η καινούρια Ατζέντα Πολιτικής για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας 2025 – 2027 πρέπει να έχει στόχο τη συμπερίληψη μεταξύ των κρατών μελών, χωρίς όμως να περιορίζει την επιστημονική αριστεία και χωρίς να προσθέτει γραφειοκρατικά εμπόδια».

Κατά την τοποθέτησή της στη δεύτερη ενότητα της συνεδρίασης αναφορικά με τη συνεισφορά της ελευθερίας της επιστημονικής έρευνας στην ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Υφυπουργός Ανάπτυξης Ζωή Ράπτη ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Πιστεύουμε ότι η ανοικτή πρόσβαση όλων στην πληροφορία, η πρόσβαση στην χρηματοδότηση αξιοκρατικά, η νομική και η ηθική προστασία των ερευνητών, η θεσμική αυτονομία, τα οικονομικά κίνητρα, καθώς και οι διεθνείς συνεργασίες

αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την ενίσχυση της ελευθερίας της επιστημονικής έρευνας».

Επιπλέον, υπογράμμισε τη σημασία θέσπισης ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πλαισίου για το σύστημα παρακολούθησης της επιστημονικής έρευνας με σαφείς στόχους και μετρήσιμους δείκτες.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Υφυπουργός Ανάπτυξης Ζωή Ράπτη τόνισε:

«Μπροστά μας βρίσκεται μια μεγάλη πρόκληση: η ανάγκη προστασίας της γνώσης που παράγεται από τους επιστήμονές μας, με τη διαφύλαξη της πνευματικής ιδιοκτησίας τους και με την παράλληλη διασφάλιση, ότι οι επιστημονικές εξελίξεις

θα χρησιμοποιούνται προς το συμφέρον του Ανθρώπου».

