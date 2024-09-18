Του Γιάννη Ανυφαντή

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του προέδρου των Σπαρτιατών Βασίλη Στίγκα εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Χάρης Κατσιβαρδάς.

Η υπόθεση αφορούσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση κατά του Βασίλη Στίγκα μετά τα όσα είχε καταθέσει στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη, περί πρακτικών Greek Mafia στους Σπαρτιάτες, στο πλαίσιο της έρευνας για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος περί καθοδηγούμενων μελών της κοινοβουλευτικής του ομάδας.

Η ομόφωνη εισήγηση ελήφθη πάρα το γεγονός ότι ο κ. Κατσιβαρδάς έχει αποσύρει τη μήνυση, καθώς όπως μεταφέρεται από το περιβάλλον του ανεξάρτητου βουλευτή «ο κ. Στίγκας έχει ζητήσει συγγνώμη και έχει αποκαταστήσει τις εν γνώσει του αναλήθειες που είπε στην κα Αδειλίνη». Οι ίδιες πηγές πάντως αποκλείουν την πιθανότητα επιστροφής του Χ. Κατσιβαρδά στην κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών.

Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στην Ολομέλεια, πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα, που θα αποφασίσει με ονομαστική ψηφοφορία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.