Για τον «εμφύλιο» στην Κουμουνδούρου και για τον Στέφανο Κασσελάκη μίλησε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης, το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ.

Διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι υπάρχει προσπάθεια αποκλεισμού της υποψηφιότητας Κασσελάκη από τις εσωκομματικές εκλογές, ο κ. Σπίρτζης ανέφερε πως δεν είναι αποκλεισμός κανενός αν το κόμμα ζητά από τον κάθε υποψήφιο λευκό ποινικό μητρώο και δήλωση πόθεν έσχες. «Η Πολιτική Γραμματεία συνεδρίασε, συζήτησε για τα αυτονόητα, ότι δηλαδή όλοι πρέπει να σέβονται το καταστατικό, να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και καθαρό πόθεν έσχες. Να θυμίσω ότι με ευθύνη του Στέφανου Κασσελάκη προεκλογικά για 2 εβδομάδες τη συζήτηση μονοπώλησε η μη δήλωση πόθεν έσχες του».

Ερωτηθείς για τα ποσοστά δημοφιλίας του κ. Κασσελάκη, τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ αυτά του Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην υπουργός δήλωσε πως δεν τον ανησυχούν αυτά τα ποσοστά, αλλά τα «ποσοστά συρρίκνωσης και εσωστρέφειας του ΣΥΡΙΖΑ». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η στάση Κασσελάκη έχει απομακρύνει και άλλους ψηφοφόρους του κόμματος, ακόμη περισσότερους από τις Ευρωεκλογές του Ιουνίου, καθώς «απέδειξε ότι τον νοιάζει μόνο η καρέκλα του».

«Αυτό που ζούμε τους τελευταίους 11 μήνες είναι ταινία, κωμωδία για την ακρίβεια, και μάλιστα κακή. Δεν μπορεί ένας πρόεδρος να έχει Κεντρική Επιτροπή εκλεγμένη από τη βάση και να μην αποδέχεται τη μομφή εναντίον του κι ότι το ίδιο το κόμμα τον έχει απορρίψει. Καταλαβαίνετε πως σε περίπτωση που επανεκλεγεί πρόεδρος, θα κάτσει μόνος του. Δυο ξένοι χώροι σε αντίληψη δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Όμως η γνώμη μου είναι ότι δεν θα συμβεί αυτό, γιατί δεν θα επανεκλεγεί».

