Γιαννακοπούλου στον ΣΚΑΪ: «Αποτυχημένος ο Ανδρουλάκης»

Στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο βρέθηκε η βουλευτής και υποψήφια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία μίλησε για όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την εσωκομματική κάλπη στη Χαριλάου Τρικούπη.

Αρχικά, η κ. Γιαννακοπούλου επεσήμανε πως επιθυμεί το ντιμπέιτ μεταξύ των υποψήφιων αρχηγών στις 24 Σεπτεμβρίου να διεξαχθεί «όσο το δυνατόν πιο ελεύθερα και με ανοιχτό διάλογο, μακριά από τους ξύλινους λόγους και τους παράλληλους μονολόγους του παρελθόντος». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «στο ντιμπέιτ πρέπει να πάμε και οι 6 επί ίσοις όροις με δυνατότητα παρεμβάσεων, χωρίς να σημαδεύονται μόνο 3 άτομα».

Σε σχετική ερώτηση του Άρη Πορτοσάλτε για τα σενάρια συνεργασιών του ΠΑΣΟΚ, ξεκαθάρισε ότι η ίδια είναι σαφέστατα υπέρ της αυτόνομης πορείας του κόμματος, τονίζοντας ότι «υπάρχει Κεντροαριστερά στη χώρα κι αυτή είμαστε εμείς, δεν έχουμε την εικόνα διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, αφού σε εμάς βλέπετε να υπάρχουν οργανωμένες διαδικασίες και σοβαρότητα».

Παράλληλα, η «πράσινη» βουλευτής εξαπέλυσε επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, τον οποίον κατηγόρησε ότι «τοξικοποιεί το κλίμα όταν μιλάει για βαρόνους και πασαρέλες των συνυποψηφίων. Αν ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης αισθάνεται βασιλιάς, τότε λογικό να φαντασιώνεται για βαρόνους που θέλουν να τον ρίξουν. Εγώ τουλάχιστον δεν νιώθω έτσι».

«Το βασικότερο όλων είναι πως όλοι μας αξιολογούμαστε. Όταν το βράδυ των εκλογών έρχεσαι και λες ότι θα είμαστε δεύτερο κόμμα και ότι η τρίτη θέση είναι ήττα, τότε προφανώς πρόκειται για πολιτική αποτυχία. Όπως αποτυχημένο είναι και το μοντέλο ηγεσίας του κ. Ανδρουλάκη. Πόσες φορές συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή και το Πολιτικό μας Συμβούλιο; Ποιος πήρε την απόφαση για αλλαγή στάσης στην επιστολική ψήφο και στα μη κρατικά πανεπιστήμια; Ειδικά για το δεύτερο, άλλαξε άποψη 4 φορές».

Πηγή: skai.gr

