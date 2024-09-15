Ραγκούσης: Μείζον πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ ο Κασσελάκης

«Είμαστε μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης για την έξοδο του ΣΥΡΙΖΑ από την κρίση. Το να φύγει ο Κασσελάκης θεωρώ είναι το πρώτο βήμα για να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ από την κρίση που τον μαστίζει εδώ και ένα χρόνο», δήλωσε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος Γιάννης Ραγκούσης.

«Το μείζον πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Κασσελάκης. Οι επιλογές του, η αντίληψη και η λογική με την οποία προσπάθησε να ηγηθεί του κόμματος, αποδεικνύουν ότι δεν τα κατάφερε», πρόσθεσε.

Επίσης, ο κ. Ραγκούσης τόνισε ότι «το κομμάτι που τον στηρίζει είναι πολύ περιορισμένο σε σχέση με αυτό που τον στήριζε πριν την πρόταση μομφής. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τους 163 είναι πολύ σημαντικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που τον ψήφισαν και εργάστηκαν για την εκλογή του».

Αναφερόμενος στο θέμα της έκπτωσης Κασσελάκη από το αξίωμα του προέδρου του κόμματος, ο κ. Ραγκούσης σημείωσε ότι «εκεί έχουμε ένα νέο κύμα πρώην υποστηρικτών του κ. Κασσελάκη οι οποίοι συμφώνησαν μαζί μας ότι πράγματι έχει εκπέσει του αξιώματός του».

«Βλέπουμε διαρκώς μία απομείωση των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που είτε στηρίζουν τον κ. Κασσελάκη είτε υποστηρίζουν τις απόψεις του. Αυτό που προκρίνω είναι να απορριφθεί ενδεχόμενη υποψηφιότητά του», πρόσθεσε.

Ο κ. Ραγκούσης υποστήριξε ότι «αυτό που πρέπει να κάνει άμεσα ο κ. Κασσελάκης αν θέλει ο κ. Κασσελάκης να μην βλάπτει και άλλο το κόμμα στο οποίο μέχρι προχθές ήταν πρόεδρος είναι να σταματήσει αυτός και οι υποστηρικτές του την Τραμπική ρητορική, η οποία όχι μόνο είναι ξένη με την αριστερά. Αυτά κάνουν ζημιά στον ΣΥΡΙΖΑ και ευρύτερα στην προοδευτική παράταξη».

