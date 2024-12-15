ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει άμεσα σε όλα τα ερωτήματα για τη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης

Σε κοινή δήλωσή τους ο Αναστάσιος Νικολαΐδης, Βουλευτής Ν. Δράμας και Υπεύθυνος ΚΤΕ Υποδομών και Μεταφορών, και ο Δημήτρης Σαρηγιάννης, Γραμματέας Τομέα Υποδομών - Μεταφορών ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, ανέφεραν ότι η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει άμεσα σε όλα τα ερωτήματα για τη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, μετά το χθεσινό περιστατικό όπου ακινητοποιήθηκε συρμός του μετρό με αποτέλεσμα οι επιβάτες να κατέβουν από τον συρμό και να περπατήσουν με τα πόδια στις σήραγγες μέχρι τον επόμενο σταθμό

Αναλυτικά αναφέρουν τα εξής:

Στις 30 Οκτωβρίου 2024, έναν μήνα πριν την έναρξη λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, λειτουργώντας εγκαίρως και με την υπευθυνότητα που απαιτείται για ένα τόσο σοβαρό θέμα, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση, μεταξύ άλλων, και για τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις και τα πιστοποιητικά ασφάλειας σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Στην ερώτηση επισημαίναμε ότι οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις αποτελούν αναγκαία και ικανή προϋπόθεση για την αξιοπιστία του έργου και την ενδεδειγμένη εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτό. Στα ερωτήματα που θέταμε περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

Ποιος είναι ο αναγκαίος χρόνος εκπαίδευσης του προσωπικού;

Ποιος είναι ο αναγκαίος χρόνος δοκιμαστικής λειτουργίας όλου του συστήματος, πόσα δοκιμαστικά δρομολόγια και για πόσες μέρες απαιτούνται;

Με ποια διάταξη προσωπικού έχει γίνει η δοκιμαστική λειτουργία; Έχει γίνει δοκιμή με συνθήκες και όρους τελικής λειτουργίας;

Ποια είναι τα αναγκαία εκπαιδευτικά προγράμματα που πρέπει να τηρήσει το προσωπικό τόσο για τη λειτουργία, όσο και για τη συντήρηση του έργου;

Στις 26 Νοεμβρίου 2024, τέσσερις ημέρες πριν από την έναρξη λειτουργίας του Μετρό, η κυβέρνηση κατέθεσε τροπολογία για τα απαιτούμενα στοιχεία που χρειάζεται η αδειοδότηση του Μετρό. Τότε, με δήλωσή μας, εκφράσαμε την εύλογη απορία πώς η υπηρεσία που είναι αρμόδια, σύμφωνα με την τροπολογία, θα προλάβει να εξετάσει εγκαίρως τα απαιτούμενα στοιχεία και τελικά να εγκρίνει την αδειοδότηση του Μετρό Θεσσαλονίκης σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει σε κανένα από τα παραπάνω ερωτήματα ως όφειλε. Είναι όμως σαφές, βλέποντας τις εικόνες επιβατών να διέρχονται εντός της σήραγγας του Μετρό μετά το γενικευμένο blackout, καθώς και τις δυσλειτουργίες που υπάρχουν στα εκδοτήρια εισιτηρίων και τις κυλιόμενες σκάλες, ότι υπάρχει σειρά διαδοχικών τεχνικών συμβάντων τα οποία πρέπει να αξιολογηθούν ως προς την αξιοπιστία του συγκοινωνιακού συστήματος.

Με θλίψη διαπιστώνεται ότι η κυβέρνηση για ακόμη μια φορά επιλέγει να αντιμετωπίσει ζητήματα λειτουργίας και ασφάλειας με επικοινωνιακό τρόπο στην προσπάθεια να παρουσιαστεί γρήγορο και αποτελεσματικό κυβερνητικό έργο.

Επιτέλους το αρμόδιο Υπουργείο οφείλει να λάβει θέση, να απαντήσει άμεσα στα προαναφερθέντα σημαντικά κοινοβουλευτικά ερωτήματα και κυρίως να παρουσιάσει το πλαίσιο ενεργειών σύμφωνα με το οποίο δεν πρόκειται να επαναληφθούν παρόμοιες εικόνες στο μέλλον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.