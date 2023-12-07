Σε λίγη ώρα ο Ερντογάν στην Αθήνα - Τα σχόλια στον τουρκικό Τύπο για την επίσκεψη

Κριτική από τα αντιπολιτευόμενα μέσα δέχεται ο Τούρκος πρόεδρος για αλλαγή ρητορικής απέναντι στην Ελλάδα: «Έλεγε 'Μητσοτάκης γιοκ', τώρα τον αποκαλεί φίλο του», «έλεγε 'θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά στα νησιά', τώρα λέει πως το εννοούσε για τους τρομοκράτες».

Ο Φατίχ Πορτακάλ, παρουσιαστής του HALK TV, σχολίασε χθες: «Ο Ερντογάν αύριο ταξιδεύει στην Αθήνα. Όπως ξέρετε υπήρχε πριν απο λίγα χρόνια μια πρόταση που επαναλάμβανε ο Ερντογάν. Όταν υπήρχαν οι αερομαχίες και για την κατασταση των νησιών έλεγε πως 'μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικἀ'. Ο Ερντογάν μίλησε λοιπόν στην σημαντική εφημερίδα, την Καθημερινή. Οι δημοσιογράφοι του έκαναν την ερώτηση: Κύριε πρόεδρε 'λέτε πως θα έρθετε ξαφνικά μια νύχτα. Τι σημαίνει αυτό;'. O Eρντογάν δήλωσε πως 'εγώ αυτό το είπα για τους τρομοκράτες, δεν το είπα για την Ελλάδα'. Επίσης ο Ερντογάν ο οποίος δήλωνε πως 'για μένα ο Μητσοτάκης δεν υπάρχει', τώρα όμως τον αποκάλεσε 'φίλε μου'. Εμείς τελικά είμαστε σαν τους ψευτόμαγκες τις γειτονιάς, ή ακούγονται βροντές αλλά δεν βρέχει».

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN TURK μετέδωσε: «Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παραχώρησε συνέντευξη στην ελληνική εφημερίδα. Καθημερινή. Απάντησε σε ερωτήσεις τις εφημερίδα ενόψει του Ανώτατου Συμβουλιου Συνεργασίας. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και στην Ελλάδα και στην Τουρκία σχετικά με την επίσκεψη του Ερντογάν . Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε πως δεν έχουμε κανένα πρόβλημα που δεν μπορούμε να μην επιλύσουμε και μίλησε για μια ´νεα σελίδα᾽᾽στς σχέσεις».

Η εφημερίδα SOZCU αναφέρει: «Μπορούμε να έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά ή να κάνουμε στροφή μια νύχτα ξαφνικά»

Η εφημερίδα ΗURRIYET σχολιάζει: «Θα πω στον φίλο μου, Κυριάκο», ενώ η AKSAM «Ερντογάν: Η Ελλάδα δεν είναι εχθρός μας».

Μιλώντας για τη σημερινή επίσκεψη στην Αθήνα ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε πως «θα ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με την Ελλάδα».

Αναλυτικά, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης: «Αύριο θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, στις 18 Δεκεμβρίου, θα παμε στην Ουγγαρία. Θα ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με τις χώρες της περιοχής, αρχής γενομένης με τους γείτονές μας. Κάθε απόσταση που διανύει η χώρα μας στις διμερείς της σχέσεις στον πολιτικό, διπλωματικό και οικονομικό τομέα φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στον Αιώνα της Τουρκίας».

Και συνέχισε: «Η πίστη της Δύσης προέρχεται από την Ιερουσαλήμ και τη Ναζαρέτ, αυτή η φιλοσοφία προέρχεται από το Αιγαίο και τη Δυτική Ανατολία, η νομική της προέλευση από τη Μεσόγειο και τη Ρώμη και η επιστήμη της προέρχεται από την Ανδαλουσία και τον ανατολικό κόσμο. Μόνο η βαρβαρότητα είναι μια αξία που ανήκει πραγματικά στη Δύση».

Σύμφωνα με αναλυτή της HURRIYET, «η ελληνική πολεμική αεροπορία εκσυγχρονίζεται γρήγορα με νέα F-16 και F-35» και «αυτό προκαλεί ανησυχίες στην Άγκυρα».

Ο Σεντάτ Εργκίν σημειώνει: «Για οποιονδήποτε λόγο, και αυτό το σχέδιο φαίνεται να κινδυνεύει, εκτός και αν ξεπεραστεί το εμπόδιο της Γερμανίας στην αγορά του Eurofighter. Από την άλλη, σοβαρή πρόοδος έχει σημειωθεί φέτος στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού 4,5ης γενιάς της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Από τον περασμένο Αύγουστο ολοκληρώθηκε ο εκσυγχρονισμός VIPER του 10ου F-16 στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα την Καθημερινή, , ο εκσυγχρονισμός συνολικά 84 μαχητικών αεροσκαφών F-16 με κιτ VIPER θα ολοκληρωθεί έως το 2027.

Η Ελλάδα έκανε αίτηση στις ΗΠΑ καιγια την αγορά του F-35 πέμπτης γενιάς.

Το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αρχίσει να σημειώνει πρόοδο στον εκσυγχρονισμό της αεροπορικής ισχύος, ενώ η Τουρκία δεν έχει κάνει ακόμη βήμα λόγω πολιτικών προβλημάτων στο μέτωπο των ΗΠΑ και της Γερμανίας, εμφανίζεται ως ανησυχητικό θέμα για τους λήπτες αποφάσεων στην Άγκυρα».

Πηγή: skai.gr

