Έφτασε στην Τουρκία ο Νίκος Δένδιας - Τον υποδέχθηκε ο Tσαβούσογλου - Βίντεο από την άφιξη

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών έφτασαν με ελικόπτερο στην Αντιόχεια - Ο Νίκος Δένδιας προσγειώθηκε νωρίτερα στα Άδανα, όπου τον περίμενε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Λίγο μετά τις 9 το πρωί της Κυριακής προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο των Αδάνων, στην Τουρκία, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Εκεί βρισκόταν για να τον υποδεχθεί ο Τούρκος ομόλογός του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με τον οποίο ο Νίκος Δένδιας είχε έναν θερμό εναγκαλισμό και ακολούθησε κατ' ιδίαν συνάντηση περίπου μισής ώρας.

Eπισκέπτομαι σήμερα την Τουρκία, όπου συνοδευόμενος από τον Τούρκο ομόλογό μου, @MevlutCavusoglu, θα συναντηθώ με τα μέλη της Ελληνικής Αποστολής βοηθείας, η οποία επιχειρεί στις περιοχές που έχουν υποστεί καταστροφικές ζημιές από τους πρόσφατους σεισμούς. https://t.co/gaMUavbZ0j pic.twitter.com/MYm7AHzHrC — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 12, 2023

Στη συνέχεια οι δύο υπουργοί Εξωτερικών μετέβησαν με ελικόπτερο στην Αντιόχεια.

Greek Foreign Minister Nikos Dendias arrives in Türkiye's southern Adana province after powerful earthquakes struck the region, welcomed by Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu



🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/UiAbu9uZ92 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2023

Εκεί θα επισκεφθούν το κέντρο πολιτικής προστασίας, όπου συγκεντρώνεται η ανθρωπιστική βοήθεια, και θα επισκεφθούν σημεία της πόλης όπου κατέρρευσαν κτίρια.

Οι δύο υπουργοί στη συνέχεια θα προχωρήσουν και σε δηλώσεις.

Η επίσκεψη Δένδια στην Τουρκία ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών νωρίς το πρωί της Κυριακής και όπως μετέδωσε νωρίτερα από την Τουρκία ο Μανώλης Κωστίδης, οι λεπτομέρειες του ταξιδιού κανονίστηκαν μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας το βράδυ του Σαββάτου.

12.02 | Ο ΥΠΕΞ @NikosDendias επισκέπτεται σήμερα την Τουρκία. Ο Υπουργός θα συνοδεύεται από τον Τούρκο ομόλογό του, M.Çavuşoğlu, καθ΄ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής του



Ανακοίνωση ⤵️ https://t.co/yChfLBuHBw pic.twitter.com/AVYJxNoPzU — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 12, 2023

Ο Νίκος Δένδιας είναι ο πρώτος Ευρωπαίος υπουργός Εξωτερικών που επισκέπτεται την Τουρκία μετά το φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου και ο δεύτερος γενικότερα -ο πρώτος ήταν χθες ο ΥΠΕΞ του Αζερμπαϊτζάν- δείχνοντας έτσι την έμπρακτη υποστήριξη της Ελλάδας στην δυσκολότερη ώρα της γειτονικής χώρας.

Ο υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος θα συνοδεύεται από τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψής του, θα συναντηθεί με τα μέλη της Ελληνικής Αποστολής βοηθείας, η οποία επιχειρεί στις περιοχές όπου έχουν υποστεί καταστροφικές ζημιές από τους πρόσφατους σεισμούς.

Επιπλέον, ο υπουργός Εξωτερικών θα επισκεφθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων στην Αντιόχεια και θα ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες αφορούν στη προσπάθεια απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και για τις ανάγκες σε ανθρωπιστική βοήθεια που έχουν δημιουργηθεί.

Στο πλαίσιο της εν λόγω επίσκεψης θα εξετασθούν και τρόποι περαιτέρω συνδρομής της Ελλάδας για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών των σεισμών.

Ο υπουργός Εξωτερικών έχει δώσει οδηγίες από την Μόνιμη Αντιπροσωπεία μας στη Γενεύη να προβεί σε ενέργειες, ώστε να δοθεί έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια μέσω του OCHA ( United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) σε Τουρκία και Συρία.

Επιπλέον, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Ανδρέας Κατσανιώτης, έχει αναλάβει τον συντονισμό των φορέων και των ιδιωτών, οι οποίοι επιθυμούν να συνδράμουν στις ενέργειες συλλογής ανθρωπιστικής βοήθειας για τις πληγείσες περιοχές σε Τουρκία και Συρία.

