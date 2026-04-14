Πρόωρες εκλογές: Γιατί «όχι» και γιατί «ναι» 

Του Αντώνη Αντζολέτου

Ο διαχρονικός πειρασμός για τους πρωθυπουργούς που περνούν από το μισό της θητείας τους είναι οι πρόωρες κάλπες. Ανέκαθεν οι συνεργάτες τους ανέλυαν τις ευκαιρίες ενός πολιτικού αιφνιδιασμού με βάση την πολιτική συγκυρία, προκειμένου η εκάστοτε κυβέρνηση να αποφύγει τη φυσιολογική φθορά της εξουσίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανένα «παράθυρο» ανοιχτό, αποδεικνύοντας από την περασμένη τετραετία πως επιλέγει να κινηθεί απολύτως θεσμικά. Αρκετά μεγάλο κομμάτι του πολιτικού του κεφαλαίου βασίζεται στη συνέπεια και στην πίστη του στους σταθερούς εκλογικούς κύκλους.

Έχει λόγο αυτή τη φορά να το σκεφθεί σοβαρά;

Τον Αύγουστο θα ολοκληρωθούν οι δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και μέσα στον Σεπτέμβριο θα κατατεθεί το αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκταμίευση 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ τον Δεκέμβριο. Στελέχη του οικονομικού επιτελείου σημειώνουν πως η κρίσιμη ημερομηνία είναι ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου, σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν κατατεθεί το αίτημα, υπάρχει ο κίνδυνος τα χρήματα να χαθούν και να επωμιστεί το βάρος ο κρατικός προϋπολογισμός.

Αυτό και μόνο το γεγονός προκαλεί μια απαγορευτική συνθήκη για τον απόλυτο αιφνιδιασμό. Στην «εξίσωση» θα πρέπει να μπει και η Συνταγματική Αναθεώρηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιθυμεί να προχωρήσει σε θεσμικές αλλαγές. Πρόσφατα ανακοίνωσε την πρόθεσή του να βάλει στη συζήτηση το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή, με πρότυπο το γαλλικό μοντέλο, ανοίγοντας έναν διάλογο που περιλαμβάνει ακόμα και τη μείωση του αριθμού των βουλευτών.

Ένα από τα εκλογικά αβαντάζ της Νέας Δημοκρατίας, που θα επικαλεστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι αυτό της σταθερότητας. Γιατί να τρέξει τις πολιτικές εξελίξεις με έναν πόλεμο με σοβαρές οικονομικές συνέπειες να είναι σε εξέλιξη προκαλώντας αβεβαιότητα σε ένα άκρως απρόβλεπτο περιβάλλον; Τη στιγμή, μάλιστα που όλοι έχουν προεξοφλήσει πως οι δεύτερες κάλπες δύσκολα θα αποφευχθούν. Είναι φυσιολογικό να μην παρεκκλίνει από τη γραμμή που έχει χαράξει δίνοντας όλο το χρόνο στον εαυτό του για επαναφορά σε συνθήκες κανονικότητας.

Μετά τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η άμεση προσφυγή στις κάλπες φαίνεται λιγότερο πιθανή. Ακόμα και τα μέτρα που εκτός απροόπτου θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ θα χρειαστούν χρόνο να αφομοιωθούν από τον κόσμο και να φανούν στις τσέπες των νοικοκυριών και στα ταμεία των επιχειρήσεων, μικρών και μεγάλων.

Ίσως περισσότερο από ποτέ τα σενάρια για πρόωρες κάλπες να φούντωσαν εξαιτίας της δημοσκοπικής ανάκαμψης που παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία πριν προκύψουν οι δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αντιπολίτευση εξακολουθεί να είναι αδύναμη και ορισμένα στελέχη της πλειοψηφίας πιστεύουν πως η γαλάζια παράταξη θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός και τη μεγάλη απόσταση που τους χωρίζει. Ο κατακερματισμός είναι μεγάλος και η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες θα έβρισκε απροετοίμαστα τα κόμματα της μειοψηφίας στο σύνολό τους, καθώς και τους κυοφορούμενους σχηματισμούς.

Τι θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν έτρεχε τις πολιτικές εξελίξεις; Ο προβληματισμός που υπάρχει στον κόσμο από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα τον οδηγούσε σε συσπείρωση γύρω από τη «σημαία». Αν από το φθινόπωρο τα νούμερα της Νέας Δημοκρατίας εξακολουθούν να βρίσκονται στη ζώνη του 30% γιατί να περιμένει ακόμα έξι μήνες υπό τον κίνδυνο απρόβλεπτων εξελίξεων. Εκμεταλλευόμενος και το καλό κλίμα από τη ΔΕΘ. Η σημερινή κυβερνώσα παράταξη θα βρίσκεται πλέον στον τέταρτο χρόνο και θα μπορούσε κανείς να εκτιμήσει πως οι πρόωρες κάλπες δεν θα είναι και τόσο πρόωρες.

Σίγουρα το κλίμα που θα αποτυπωθεί από τη συζήτηση της Πέμπτης για το κράτος Δικαίου σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, η άρση ασυλίας των 13 βουλευτών, αλλά και οι αποφάσεις για σύσταση ή όχι προανακριτικής επιτροπής για τους δυο υπουργούς θα καθορίσει σε αρκετά μεγάλο βαθμός τις εξελίξεις. Είναι σαφές πως η απόφαση να στηθούν πιο νωρίς τα εκλογικά παραβάν είναι μια σύνθετη άσκηση που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Έχει να κάνει με το πολιτικό περιβάλλον, την οικονομία, τη διεθνή κατάσταση, αλλά ασφαλώς και με την κοινωνία.

Πηγή: skai.gr

