Προκαλεί η Άγκυρα στην επέτειο της σφαγής στη Σμύρνη: Ύμνοι στον Ατατούρκ που έριξε τον εχθρό στη θάλασσα

Μετά την ανάρτηση για την 50ή επέτειο από την εισβολή στην Κύπρο το τουρκικό υπουργείο επανήλθε με νέα πρόκληση

σμυρνη

Νέα πρόκληση από το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας  καθώς για μια ακόμη χρονιά εύχεται μέσω της επίσημου λογαριασμού του στο X «χρόνια πολλά για τα 102 χρόνια από την απελευθέρωση της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή».

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, «τιμούμε με, ευγνωμοσύνη και σεβασμό τους ήρωές μας του Εθνικού Αγώνα, ιδιαίτερα τον Ανώτατο Διοικητή μας Γαζή Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, που έριξε τον εχθρό στη θάλασσα και δεν άφησε την ένδοξη σημαία μας να πέσει στο έδαφος».

