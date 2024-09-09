Νέα πρόκληση από το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας καθώς για μια ακόμη χρονιά εύχεται μέσω της επίσημου λογαριασμού του στο X «χρόνια πολλά για τα 102 χρόνια από την απελευθέρωση της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή».

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, «τιμούμε με, ευγνωμοσύνη και σεβασμό τους ήρωές μας του Εθνικού Αγώνα, ιδιαίτερα τον Ανώτατο Διοικητή μας Γαζή Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, που έριξε τον εχθρό στη θάλασσα και δεν άφησε την ένδοξη σημαία μας να πέσει στο έδαφος».

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü kutlu olsun!



Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere düşmanı denize dökerek şanlı bayrağımızı yere düşürmeyen Millî Mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyoruz.🇹🇷… pic.twitter.com/KkQOuebptW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 9, 2024

Πηγή: skai.gr

