Για την κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ και την πολιτικά ιστορική «πτώση» Κασσελάκη, μίλησε καλεσμένος στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης.

«Εγώ δεν τα έχω βάψει και μαύρα για την κατάστασης του ΣΥΡΙΖΑ. Στον ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν ότι έχουν μπει σε διαδικασία ρευστοποίησης αλλά διαβάζουν λάθος τους λόγους. Θεωρούν ότι βρίσκονται σε διαδικασία ρευστοποίησης επειδή βρίσκεται εκεί ο Στέφανος Κασσελάκης και πιστεύουν ότι η αποπομπή Κασσελάκη είναι η λύση. Ομως ο Κασσελάκης βρέθηκε εκεί ως συνέπεια, αποτέλεσμα της κρίσης, όχι ως αίτιο» είπε.

«Τώρα το σύνολο της προσδοκίας της κοινωνίας βρίσκεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση, γιατί δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο αλλά δεν υπάρχει αλαζονεία. Εισπράττουμε την αυστηρή τους κριτική, που συνδέεται με την επικέντρωση της προσδοκίας τους» τόνισε ο υπουργός Επικρατείας.

Για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Απαντώντας στην ερώτηση για το αυξημένο κόστος ζωής και την ακρίβεια που προβληματίζει την κοινωνία, ο Μάκης Βορίδης είπε ότι «εμείς εκλεγήκαμε με ένα συγκεκριμένο προεκλογικό πρόγραμμα. Είπαμε ότι βασική μας φιλοδοξία και βασικό μας στοίχημα είναι η αύξηση του εισοδήματος και η ευρύτερη σύγκλιση. Αυτό θα υλοποιηθεί σε βάθος τριετίας. Μέχρι τότε δεν θα κοιτάζουμε το ταβάνι, ήδη αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό».

«Έχει γίνει σειρά παρεμβάσεων και υπάρχει αποκλιμάκωση της ακρίβειας και τις τιμές των ενοικίων« τόνισε ο υπουργός επικρατείας, αναφερόμενος στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για το πρόγραμμα «Σπίτι μου».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη:

Πηγή: skai.gr

