Λίγες ώρες μετά την ανάρτηση που έκανε το βράδυ της Κυριακής, με την οποία δήλωσε «παρών για τον ΣΥΡΙΖΑ, την πατρίδα και την αριστερά» ο Απόστολος Γκλέτσος επιβεβαίωσε σήμερα, Δευτέρα σε τηλεοπτική εκπομπή ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος για τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Ναι, θα είμαι υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ» δήλωσε ο πρώην δήμαρχος Στυλίδας στο Action24, τονίζοντας ωστόσο ότι «θα κάνω πίσω αν κατέβει ο Τσίπρας».

«Το βιογραφικό μου δικαιολογεί να πω και να γίνει απολύτως πιστευτό ότι δεν έχει να κάνει με προσωπικές φιλοδοξίες και ατζέντα. Έχει να κάνει με το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια περιδίνηση και έχει να κάνει με το ότι θέλουμε να βάλουμε πλάτη όλοι εμείς που δηλώνουμε παρόντες, κυρίως και πρώτα απ' όλα για την ενότητα την επόμενη μέρα» είπε ο γνωστός ηθοποιός.

«Οι αριθμοί και τα μαθηματικά μου επιτρέπουν να πω ότι - εάν οι σύντροφοί μου και η βάση το Θέλει θα μπορώ να ανταποκριθώ και σε αυτό το εγχείρημα να είμαι ο επόμενος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ», συμπλήρωσε.

Στο ερώτημα αν διαθέτει τον απαραίτητο μηχανισμό για να εκλεγεί, απάντησε με νόημα «έχω κάνει 7 εκλογές στην αυτοδιοίκηση, έχω κατεβάσει και δικό μου κόμμα με 1,75% στην επικράτεια σε 40 ημέρες, σου λέει κάτι αυτό;».

Για την αποπομπή Κασσελάκη δήλωσε ότι ήταν δε γνωρίζει από πολιτική και ότι ήταν τελείως ακατάλληλος για τον ΣΥΡΙΖΑ. «Τον ψήφισα και τον στήριξα στην αρχή, μέχρι στο σημείο που κατάλαβα ότι ήταν ακατάλληλος… Δεν κάνει για αρχηγός αριστερού κόμματος, έκανε επίδειξη προσωπικού πλούτου στα κανάλια» είπε εκτός των άλλων.

«Θα κάνω πίσω αν κατέβει ο Τσίπρας»

«Έχω την καλύτερη άποψη για τον Αλέξη Τσίπρα, τον φυσικό μας ηγέτη. Δεν θα του υπαγορεύσω ποτέ - τουλάχιστον δημόσια -τι να κάνει. Αν όμως γυρίσει (βάλει υποψηφιότητα) θα τα μαζέψω αμέσως και θα του πω welcome back αρχηγέ» είπε επίσης ο Απόστολος Γκλέτσος.

