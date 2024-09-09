Κώστας Ζαχαριάδης στον ΣΚΑΪ: Έκλεισε ένας κύκλος στον ΣΥΡΙΖΑ, γυρνάμε σελίδα

Γυρνάμε σελίδα στον ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος πρόσθεσε ότι ολοκληρώθηκε ένας κύκλος και πως το αποτέλεσμα από τη συγκεκριμένη διαδικασία στην Κεντρική Επιτροπή κανείς δεν το αμφισβητεί.

Ο ΣΥΡΙΖΑ προχωράει, το κρίσιμο που πρέπει να εκπεμφθεί σε αυτές τις κρίσιμες ώρες είναι να σταλεί ένα μήνυμα ενότητας και προωθητικού διαλόγου, σημείωσε ο κ. Ζαχαριάδης λέγοντας ότι το κόμμα δεν διαλύεται.

«Οι πρόεδροι δεν είναι σε βάθρα. Τα κόμματα είναι συλλογικοί δημοκρατικοί φορείς. Πάρθηκε η απόφαση με μεγάλη πλειοψηφία γιατί υπήρξαν συγκεκριμένοι λόγοι, επειδή κρίναμε όσοι υπερψήφισαν την πρόταση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τη σημερινή του ηγεσία δεν πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση». Είναι ρηχή ανάλυση να πούμε ότι υπεύθυνος είναι μόνο ο πρόεδρος, είπε ο κ. Ζαχαριάδης.

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι «αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συζητήσουμε πού θέλουμε να πάμε. Χρειάζεται η αξιωματική αντιπολίτευση να δυναμώσει, να γίνει συγκεκριμένη. Εκτιμώ ότι μπορούμε να αλλάξουμε, να ανασυγκροτηθούμε και να γίνουμε πρωταγωνιστές στην πολιτική ζωή του τόπου ξανά».

Πρόσθεσε ότι προέχει να συζητηθούν οι πολιτικές και πως ήταν λάθος που πέρυσι κατά την επιλογή αρχηγού η συζήτηση ήταν περισσότερο γύρω από τα πρόσωπα.

Ήταν σε δραματική αναντιστοιχία οι θέσεις της ηγεσίας του κόμματος που αποκαλύπτονταν, είπε.

Σημείωσε ότι πρέπει να ενώσουμε το κόμμα, είμαστε όλοι μαζί τα 300 μέλη της ΚΕ, όλα τα σενάρια διασπάσεων και εκφυλισμού του κόμματος έπεσαν στο κενό, ενώ συμπλήρωσε ότι η συρρίκνωση του τελευταίου διαστήματος σημειώθηκε, επειδή η συζήτηση δεν γινόταν γύρω από την πολιτική. Πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε πολιτικά για τα προβλήματα του κόσμου, την ακρίβεια, το οικιστικό, την κακή ποιότητα στην υγεία και την παιδεία.

Σε ερώτηση αν υπάρχει ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Ζαχαριάδης απάντησε ότι αυτό θα το πει ο ίδιος, με βάση αυτά που γνωρίζω δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τέτοιο θέμα.

«Ο Τσίπρας δεν έχει φύγει. Όπως είπε πέρυσι, παραμέρισε, δεν έφυγε. Με έναν ορίζοντα ο Τσίπρας μπορεί και είναι παρών για τα ζητήματα της χώρας, αλλά δεν θα κάνω εγώ υποδείξεις στον Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει στον ΣΥΡΙΖΑ να μάθουμε να περπατάμε και χωρίς να μας κρατάει από το χέρι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είναι εδώ» είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, κατέληξε λέγοντας ότι ο χώρος μας πρέπει να παίξει ρόλο ώστε στις εκλογές του 2027 η ΝΔ να έχει αξιόμαχο αντίπαλο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.