Σήμερα, Τρίτη πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για την ένταξη επιπλέον 500 συμπολιτών μας με αναπηρία στο πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία», σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.

Οι νέοι ωφελούμενοι προέκυψαν από τις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις, οι οποίες είχαν εγκριθεί αλλά δεν είχαν επιλεγεί στις προηγούμενες φάσεις του προγράμματος.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να δουν αν επελέγησαν στο prosopikosvoithos.gov.gr πατώντας στο πεδίο Η ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ.

Επίσης, θα ειδοποιηθούν άμεσα από το γραφείο εξυπηρέτησης του Προγράμματος, ώστε να προγραμματιστεί η απαιτούμενη αξιολόγησή τους. Αυτή θα πραγματοποιηθεί κατ’ οίκον από ειδική διεπιστημονική επιτροπή, με στόχο τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων και την προσαρμογή των παρεχόμενων υπηρεσιών στις ατομικές τους ανάγκες.

Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα έχει αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα, εξασφαλίζοντας Προσωπικό Βοηθό για 1.354 άτομα με αναπηρία, ενώ 1.928 επαγγελματίες έχουν ήδη συμβάλει στην υποστήριξη των δικαιούχων.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε: «Με συνέπεια, πολλή δουλειά και πίστη σε στην ανεξάρτητη διαβίωση όλων , προχωράμε σήμερα στην ένταξη 500 επιπλέον συμπολιτών μας στο Πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού. Για εμάς, δεν πρόκειται απλώς για έναν αριθμό. Πρόκειται για 500 ζωές που αλλάζουν. 500 άνθρωποι που αποκτούν αυτό που είναι αυτονόητο: την υποστήριξη που χρειάζονται για να ζουν με αξιοπρέπεια, αυτονομία και ασφάλεια. Για να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή! Διεκδικούμε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, μια κοινωνία για όλους. Και αυτό δεν το κάνουμε με λόγια, αλλά με πράξεις».

Το πρόγραμμα προϋπολογισμού ύψους 42 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και παρατείνεται έως το 2026, με στόχο τη σταδιακή καθιέρωσή του σε εθνικό επίπεδο μέσω χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ.

Πηγή: skai.gr

