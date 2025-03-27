«Ακόμα 500 συμπολίτες μας με αναπηρία θα ενταχθούν εντός του μήνα στο πιλοτικό πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία», για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσής τους», δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία απέστειλε χτες σχετική επιστολή στους αρμόδιους φορείς υλοποίησης του προγράμματος για να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία ένταξης.

Οι 500 νέοι ωφελούμενοι του προγράμματος θα προέλθουν από τις ήδη καταγεγραμμένες αιτήσεις που πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας κατά τις δύο πρώτες φάσεις του προγράμματος, οι οποίες δεν είχαν κληρωθεί μέχρι σήμερα.

Αυτοί θα ενημερωθούν άμεσα μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης, προκειμένου να οριστεί η ημερομηνία για την αξιολόγησή τους. Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιείται από τη διεπιστημονική επιτροπή, γίνεται κατ’ οίκον για τη διευκόλυνση των ωφελουμένων.

«Η νέα κλήρωση», ανέφερε η υπουργός, «δεν αποτελεί απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά αφορά την καθημερινότητα, την ανεξαρτησία και την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» είναι μια πράξη ευθύνης και αλληλεγγύης. Προχωράμε άμεσα, καθώς δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Κάθε μέρα που περνά, μπορεί να κάνει τη διαφορά στη ζωή ενός συμπολίτη μας με αναπηρία».

Το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός» ήδη έχει προσφέρει σημαντικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα:

- Στην α’ φάση, 1.200 άτομα με αναπηρία κληρώθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής για να αξιολογηθούν και να αποκτήσουν προσωπικό βοηθό.

- Στη β’ φάση, 1.250 άτομα κληρώθηκαν στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας για να αξιολογηθούν και να αποκτήσουν προσωπικό βοηθό.

Σήμερα, 1.349 άτομα με αναπηρία έχουν ήδη έναν προσωπικό βοηθό, ενώ 1.917 προσωπικοί βοηθοί έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους στους συμπολίτες μας με αναπηρία. Από τον Απρίλιο του 2023 μέχρι σήμερα, ο ΟΠΕΚΑ έχει καταβάλει 42 εκατ. ευρώ για να στηρίξει την υλοποίηση του προγράμματος και να ενισχύσει την καθημερινότητα των ωφελουμένων.

Το πιλοτικό πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης και έχει παραταθεί μέχρι το 2026, με στόχο να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του μέχρι την ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου. Η επέκταση αυτή επιτρέπει την προετοιμασία για τη μετάβαση του προγράμματος στην καθολική του μορφή, ανεξαρτήτως περιοχής με χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ.

