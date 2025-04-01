Ένα βίντεο στο Tik Tok σχετικά με τη νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό δημοσίευσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο εξηγεί τι σημαίνει στην πράξη ότι ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 880 ευρώ μεικτά και τι τελικά μένει στην τσέπη του εργαζομένου.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η ακρίβεια πιέζει, αλλά «κάθε βήμα μετράει και θα συνεχίσουμε να τα κάνουμε. Και ναι, θα πετύχουμε τον στόχο μας για 950 ευρώ, όπως έχουμε δεσμευτεί το 2027».

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο πρωθυπουργός:

Όπως ίσως έχετε ακούσει, από σήμερα θα έχουμε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Θα ήθελα λοιπόν να σας εξηγήσω τι σημαίνει στην πράξη αυτή η αύξηση και τι τελικά μένει στην τσέπη του εργαζόμενου.

Από σήμερα 1η Απριλίου, ναι δεν είναι πρωταπριλιάτικο, ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 880 ευρώ μεικτά. Αυτό σημαίνει 743 ευρώ καθαρά το μήνα.

Το 2019 ο κατώτατος μισθός ήταν 650 ευρώ. Σήμερα είναι 880. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 3.000 ευρώ καθαρά περισσότερα το χρόνο, δηλαδή 5 παραπάνω μισθούς ετησίως.

Αυτή είναι η πέμπτη διαδοχική αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2019 και αφορά πάνω από 1,6 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Και με τη νέα προσαρμογή η Ελλάδα πια βρίσκεται στην 11η θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά το ύψος του κατώτατου μισθού.

Ξέρω καλά ότι η ακρίβεια πιέζει, αλλά κάθε βήμα μετράει και θα συνεχίσουμε να τα κάνουμε. Και ναι, θα πετύχουμε τον στόχο μας για 950 ευρώ, όπως έχουμε δεσμευτεί το 2027.

