Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη στο TikTok για την αύξηση του κατώτατου μισθού: «Ναι δεν είναι πρωταπριλιάτικο»

Στο βίντεο εξηγεί τι σημαίνει στην πράξη ότι ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 880 ευρώ μεικτά και τι τελικά μένει στην τσέπη του εργαζομένου

Μητσοτάκης για κατώτατο μισθό

Ένα βίντεο στο Tik Tok σχετικά με τη νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό δημοσίευσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο εξηγεί τι σημαίνει στην πράξη ότι ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 880 ευρώ μεικτά και τι τελικά μένει στην τσέπη του εργαζομένου.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η ακρίβεια πιέζει, αλλά «κάθε βήμα μετράει και θα συνεχίσουμε να τα κάνουμε. Και ναι, θα πετύχουμε τον στόχο μας για 950 ευρώ, όπως έχουμε δεσμευτεί το 2027».

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο πρωθυπουργός:

Όπως ίσως έχετε ακούσει, από σήμερα θα έχουμε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Θα ήθελα λοιπόν να σας εξηγήσω τι σημαίνει στην πράξη αυτή η αύξηση και τι τελικά μένει στην τσέπη του εργαζόμενου.

Από σήμερα 1η Απριλίου, ναι δεν είναι πρωταπριλιάτικο, ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 880 ευρώ μεικτά. Αυτό σημαίνει 743 ευρώ καθαρά το μήνα.

Το 2019 ο κατώτατος μισθός ήταν 650 ευρώ. Σήμερα είναι 880. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 3.000 ευρώ καθαρά περισσότερα το χρόνο, δηλαδή 5 παραπάνω μισθούς ετησίως.

Αυτή είναι η πέμπτη διαδοχική αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2019 και αφορά πάνω από 1,6 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Και με τη νέα προσαρμογή η Ελλάδα πια βρίσκεται στην 11η θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά το ύψος του κατώτατου μισθού.

Ξέρω καλά ότι η ακρίβεια πιέζει, αλλά κάθε βήμα μετράει και θα συνεχίσουμε να τα κάνουμε. Και ναι, θα πετύχουμε τον στόχο μας για 950 ευρώ, όπως έχουμε δεσμευτεί το 2027.

@kyriakosmitsotakis_

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού!

♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Tik Tok κατώτατος μισθός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark