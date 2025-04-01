Aνάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την οποία υπογραμμίζει πως στη χώρα μας η ελευθερία του Τύπου είναι κατοχυρωμένη και πως «Κράτος, Πολιτεία και Δικαιοσύνη έχουμε το καθήκον να συνεχίσουμε να προστατεύουμε τους δημοσιογράφους να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, εφόσον δεν περιέχουν ύβρεις, ακρότητες και συκοφαντικές διατυπώσεις, ασχέτως αν συμφωνούμε ή όχι με τις απόψεις τους αυτές» έκανε προ ολίγου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης μετά την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ να καλέσει για εξηγήσεις τη δημοσιογράφο, Σοφία Γιαννακά, για ένα άρθρο γνώμης στον ιστότοπο iefimerida.gr σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη:

Σε μία περίοδο που η διάδοση ψεμάτων με σκοπό την παραπλάνηση της κοινής γνώμης και οι προσωπικές επιθέσεις και συκοφαντίες πολλαπλασιάστηκαν, κάποιοι αποφάσισαν να ζητήσουν από το πειθαρχικό συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ να καλέσει για εξηγήσεις τη δημοσιογράφο Σοφία Γιαννακά για ένα άρθρο γνώμης στο iefimerida.gr.

Στη χώρα μας είναι κατοχυρωμένη η ελευθερία του Τύπου. Κράτος, Πολιτεία, Δικαιοσύνη έχουμε καθήκον να συνεχίσουμε να προστατεύουμε τους δημοσιογράφους να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, εφόσον δεν περιέχουν ύβρεις, ακρότητες και συκοφαντικές διατυπώσεις, ασχέτως αν συμφωνούμε ή όχι με τις απόψεις τους αυτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

