Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός» επισκέφθηκε σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την έναρξη του προγράμματος υποστήριξης των ΤΕΠ από 12 στελέχη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Στόχος του νέου προγράμματος είναι η παροχή πληροφοριών και καθοδήγηση στους ασθενείς ως προς τις διαδικασίες του νοσοκομείου, η ταχύτερη εξυπηρέτηση, η υποστήριξη στη διαχείριση των ροών για μείωση καθυστερήσεων και σφαλμάτων και η υποστήριξη του διοικητικού προσωπικού με στόχο τη διασφάλιση ορθής πληροφόρησης.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος διότι σήμερα ξεκινάει ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα που παρουσιάσαμε πριν από λίγες μέρες μαζί με τον Ερυθρό Σταυρό, το οποίο θα αλλάξει εντελώς την εμπειρία των ασθενών στις εφημερίες των μεγάλων Νοσοκομείων της Αττικής. Εκπαιδευμένοι και άριστα επιστημονικά καταρτισμένοι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, θα αναλάβουν να καθοδηγούν και να διευκολύνουν τους ασθενείς, που θα φθάνουν στις εφημερίες αυτές. Είναι πιστεύω πολύ σημαντικό την στιγμή της μεγάλης αγωνίας που φτάνει κάποιος στα επείγοντα ενός νοσοκομείου, να υπάρχει κάποιος άνθρωπος να τους κατευθύνει. Φυσικά δεν αντικαθιστούν τον ρόλο ούτε των ιατρών και των νοσηλευτών αλλά ούτε και του λοιπού προσωπικού, θα κάνουν όμως πιστεύουμε σημαντική διαφορά. Προχωράμε με σκληρή δουλειά και σχέδιο να αλλάξουμε την εικόνα του ΕΣΥ».

Η εφαρμογή του προγράμματος θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες στην εφημερία του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς» όπου θα συνδράμουν 25 εθελοντές.



Πηγή: skai.gr

